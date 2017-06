Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Ekipa Poletne scene bo z vami vsak večer do 25. avgusta. Foto: Žiga Culiberg Mojca Mavec pripravlja nove zgodbe tujih mest. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kulturni utrip toplih dni z ekipo Poletne scene

Z vami tudi na Instagramu

19. junij 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dolgi poletni večeri so kot nalašč, da najrazličnejši ustvarjalci in organizatorji povabijo v svojo družbo. Od danes bo z njimi tudi ekipa oddaje Poletna scena, ki bo, kot je že v navadi, spremljala najrazličnejše kulturno dogajanje po vsej državi in tudi v tujini - od filma do glasbe, od gledališča do likovnega ustvarjanja.

Prva oddaja bo na sporedu danes ob 22.45 na 1. programu Televizije Slovenija, ko bo v pestro poletno kulturno dogajanje povabila Andreja Kočar, ena od šestih voditeljev te priljubljene poletne oddaje.

Do 25. avgusta bodo vsak večer pregledali pestro dogajanje po Sloveniji in prek njenih meja. Novinarke in novinarji kulturnega in umetniškega ter razvedrilnega programa s kolegi iz dopisništev doma in v tujini bodo pripravljali reportaže, se javljali v oddajo neposredno z večernih dogodkov, s festivalov, koncertov in z drugih prireditev, portretirali znane ustvarjalce, spremljali dogajanje v tujini, vse to pa zaokrožili tudi s kritiškim pogledom strokovnega očesa.

Če tudi vas pot zanese na kakšnega od številnih poletnih dogodkov, delite svoja doživljanja z nami. Fotoutrinke festivalov, razstav, koncertov ali drugih dogodkov lahko objavite na Instagramu s ključnikom #poletnascena. Najboljšim bodo podelili vstopnice za izbrane poletne prireditve.



Z zgodbami iz tujih mest

"Ob aktualnih dogodkih vas bomo popeljali tudi v svet mode in dizajna, filma, muzejskih zbirk in vam priporočali v branje knjige po našem izboru. Družili se bomo z znanimi osebnostmi na izbranih poletnih dogodkih in njihovih priljubljenih krajih. Predstavljali vam bomo glasbenike, vizualne umetnike in druge izbrane goste, ki se bodo voditeljem pridružili v studiu. Mojca Mavec pa že pripravlja nove zgodbe tujih mest," pravi urednica oddaje Saša Šavel Burkart.

Kaj zanimivega se bo našlo tudi za ljubitelje filma, saj se bodo ustavili na filmskih festivalih v Ljutomeru, Motovunu, Pulju in Sarajevu, vse vrste ustvarjanja jih bodo zvabile na festival Lent, obiskali bodo tudi Festival Ljubljana, Festival Soča Reggae, Metalkamp, Festival Radovljica, Soboške dneve, brežiški festival, Dubrovniški festival, gledališče Ulysses na Brionih, številne koncerte izven meja Slovenije, tudi v Trstu in Zagrebu, in mnoge druge prireditve.

Kulturno dogajanje vam bodo poleg Andreje Kočar letos približevali voditelji Nataša Mihelič, Teja D. Kunst, Bernarda Žarn, Mojca Mavec in David Urankar. Urejali jo bodo Špela Kožar, Andreja Kočar, Renata Dacinger, Uršula Ana Mrežar, Maja Pavlin, Maja Bahar, Meta Česnik, Zemira A. Pečovnik, Tomaž Kregar in Saša Šavel Burkart.

