Kumarična omaka z jogurtom

Pomembno je, da jo dobro začinimo

29. maj 2017 ob 12:57

MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag kumar, 4 dl jogurta, nekaj vejic kopra (ali žlička suhega kopra), strok česna, žlica olja, pol žličke gorčičnih semen, pol žličke kumine, sol, poper.

Kumare operemo, olupimo, naribamo in ožamemo. Zmešamo jih z jogurtom, stisnjenim česnom in nasekljanim koprom ter začinimo s soljo in poprom. V oplasteni kozici segrejemo olje in na njem dve minuti pražimo gorčična semena in kumino.

Odstavimo ter kumino in gorčico stresemo h kumaram. Zmešamo in postrežemo z mesom ali ribami.