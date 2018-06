Kupci novih vozil bodo občutili trgovinsko vojno

29. junij 2018 ob 06:28

Washington - MMC RTV SLO

Trgovinska vojna z dviganjem carin bo škodovala tako proizvajalcem vozil kot potrošnikom, ki bodo kupovali dražja nova vozila. Samo v ZDA naj bi na račun trgovinske vojne delo po črnem scenariju izgubilo več kot 600.000 ljudi, uvoženi avtomobil pa bi se v primeru dviga carine na 25 odstotkov v povprečju utegnil podražiti za 5.000 evrov.

Lastnik skupine Volvo Car Group, milijarder Li Shufu, ki poleg Volva obvladuje tudi skupino Geely Holding Group, je opozoril na škodljive posledice trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA. Pravi, da bomo morali kupci kupovati dražje avtomobile, saj se bo proizvodnja vozil zaradi dviga carin podražila predvsem zato, ker bodo proizvajalci vozil primorani začeti graditi nove tovarne na posameznih velikih trgih, da se bodo tako izognili visokim carinam.

"To je slabo tako za Kitajsko kot ZDA,“ je dejal Li, ki ima veliko izkušenj z globalizacijo, saj je prav na ta način v industriji obogatel. Volvo izdeluje model S60 na Kitajskem in ga izvaža v ZDA, čeprav ima tovarno tudi v ZDA. "Nižje carine pripomorejo k temu, da kupci po vsem svetu lažje in ceneje dostopajo do vozil,“ pravi.

Ogrožena številna delovna mesta

Z Lijem se strinjajo tudi gospodarstveniki v ZDA, ki so se odzvali na Trumpove zahteve po dvigu carin za uvoz avtomobilov, ki jih izdelujejo v Evropi in uvažajo v ZDA.

Odzvali so se tako v združenju ameriških proizvajalcev vozil kot pri koaliciji, sestavljeni iz glavnih tujih proizvajalcev avtomobilov, vključujoč podjetja Toyota Motor, Volkswagen, BMW in Hyundai Motor. Vsi z enotnim sporočilom Trumpovi administraciji, da bodo carine škodovale ameriškim podjetjem in potrošnikov, ter navedli, kakšne bi utegnile biti posledice Trumpovega načrta. Višje carine bi lahko odnesle več sto tisoč delovnih mest v tovarnah za proizvodnjo vozil in rezervnih delov, so prepričani pri združenju svetovnih proizvajalcev avtomobilov.

Trumpova vlada je prav tako začela preiskavo, ali so uvožena vozila grožnja nacionalni varnosti. "Največja grožnja ameriški avtomobilski industriji je v tem trenutku možnost, da bo administracija carine na uvoz sprejela in s tem zožila izbor modelov vozil kupcem in podražila nakup vozil,“ so še prepričani v združenju.

Pričakujejo konkreten skok cen uvoženih avtomobilov

Trump kljub opozorilom gospodarstva za zdaj ostaja na svojem okopu in pravi, da bo kmalu sprejel višje carine na uvožene avtomobile iz Evrope v ZDA. "Smo v zaključku raziskave o carinah na vozila, proizvedena v EU-ju. Vse bomo kmalu izenačili,“ je na Twitterju sporočil Trump, ki ga boli, da Američani tako radi kupujejo nemška vozila, pa čeprav je bil, preden je postal predsednik ZDA, tudi sam njihov velik oboževalec, po drugi strani pa poudarja, da v Nemčiji pred hišo vidi le redko parkirano ameriško vozilo.

Združenje ameriških proizvajalcev avtomobilov, v katerem so General Motors, Ford Motor, Daimler in drugi, je vlado pozvalo, da počaka z odločitvijo. "Verjamemo, da bo ta odločitev v končni fazi škodovala Ameriki in Američanom, gospodarski varnosti ZDA in bo oslabila našo nacionalno varnost,“ so zapisali in dodali še, da so carine velika napaka.

Navedli so, da bi dvig carin predstavljal nevaren precedens za druge države, ki bi na enak način zaščitile lokalne trge pred tujo konkurenco. Zapisali so, da je analiza podatkov o prodaji avtomobilov za leto 2017 pokazala, da bi dvig carin na 25 odstotkov pomenil dvig cene novega uvoženega vozila v povprečju za 5.800 ameriških dolarjev (okoli 5.000 evrov), kar bi pomenilo povečanje stroškov ameriških potrošnikov na 45 milijard dolarjev na leto.

Proizvajalci avtomobilov so prav tako zaskrbljeni, da bi višje carine pomenile manj kapitala za vlaganja v električna in samovozeča vozila. Obe združenji sta izpostavili tudi raziskavo inštituta Peterson za mednarodno ekonomijo, ki je pokazala, da bi ZDA zaradi višanja carin izgubile 195 tisoč delovnih mest, število pa bi se lahko povečalo celo na 624 tisoč, če bi ZDA druge države vrnile z enako mero.

Gregor Prebil