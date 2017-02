Kurenti, Uršula, lavfarji in na tisoče drugih mask odganjajo zimo

Vrhunec rajanj so tradicionalne povorke

26. februar 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na pustno nedeljo pustna rajanja po državi tradicionalno dosežejo vrhunec - tudi tokrat se bo po središčih številnih slovenskih krajev v pustnih povorkah sprehodilo na tisoče šem.

Na mednarodni povorki na Ptuju, ki si jo vsako leto ogleda več deset tisoč ljudi iz Slovenije in tujine, bodo ob 13. uri nastopili kurenti, orači, piceki in nekateri drugi značilni liki iz Slovenije. Sodelovale bodo tudi maske iz drugih evropskih držav, denimo Belgije, Hrvaške in Nemčije, napovedujejo organizatorji.

Tudi v Cerknici se bodo, kot vsako leto, točno okoli 12.32 predstavili tradicionalni liki in velike figure na čelu s pramaterjo Uršulo in ščuko velikanko, ki še posebej nestrpno čaka na pomlad in z njo na vodo. Poleg Butalcev in polhov bo mogoče videti tudi Uršulino potomko Lizo, povodnega moža Jezerka, butalskega ježa, mogočnega zmaja, napovedujejo v Cerknici, ki se v pustnem času prelevi v Butale.

V Cerknem bodo v okviru tradicionalne lavfarije tamkajšnji lavfarji prebrali Pustu obtožnico in ga v njej obtožili za vse, kar se je slabega zgodilo v zadnjem letu. V okviru Istrskega karnevala pa bo po sobotni povorki v Kopru danes na vrsti portoroška pustna povorka, ki bo iz Lucije proti Portorožu krenila ob 13. uri.

Pustna rajanja po državi se bodo nadaljevala do pustnega torka.

T. K. B.