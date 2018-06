Kurtova kitara: Courtney doletela tožba zaradi domnevnega načrtovanja umora

Saga o lastništvu ikonične kitare se nadaljuje

1. junij 2018 ob 12:17

Courtney Love toži nekdanji soprog njene hčerke Frances Bean, ker naj bi kovala zaroto proti njemu. Še več: načrtovala naj bi njegov umor, ker si je s pomočjo sodišča prilastil ikonično kitaro, s katero je Kurt Cobain odigral koncert v sklopu oddaje MTV Unplugged leta 1993.

V neverjetnem scenariju se je znašel še nekdanji menedžer poppevke Britney Spears Sam Lutfi, ki naj bi priskrbel Frances Bean nezakonita mamila. Prav tako pa naj bi pomagal pri ugrabitvi, poskusu umora, izsiljevanju in podobnim. V veliki zaroti proti nekdanjemu soprogu Frances Bean Isaiahu Silvi naj bi sodeloval tudi zvezdnik televizijske serije 13 razlogov, zakaj Ross Butler.

V civilni tožbi, ki je bila vložena na sodišču v Los Angelesu, so Courtney Love, Lutfi in Butler obtoženi kriminalnega dejanja: motenja posesti, vloma, ropa, napada, ugrabitve in poskusa umora. Vse zato, da dobijo nazaj v last kitaro, ki je vredna več milijonov ameriških dolarjev, je poročal Billboard. "Frances in družina so se pripravljeni boriti do konca in z vsemi sodnimi sredstvi, da zmagajo," je dejal vir za revijo Billboard.

Kitara je jedro spora vse od dne, ko je Cobainova vložila ločitvene papirje leta 2016. Courtney Love je v preteklosti kitaro označila za "dragoceno družinsko dediščino" in dodala, da Silva nima pravice, da jo vzame. Toda kot je zapisano v tožbi, je Cobainova kitaro podarila Silvi leta 2014 – samo šest mesecev pred njuno poroko kot darilo ob njuni obletnici sestajanja. V dokumentu je še zapisano, da je Cobainova potrebovala dovoljenje svoje mame, da kitaro vzame iz skladišča in da sta se obe strinjali s tem.

Prav tako je zapisano, da Cobainova ni nikoli pokazala nobenega zanimanja ali prosila Silvo, da ji vrne kitaro, ko ga je zapustila februarja 2016. Mesec pozneje je vložila ločitvene papirje. Nato pa sta se po besedah Silve v tožbi v zgodbo vmešala Courtney Love in njen menedžer t. i. "rotvajler" Lutfi.

Silva in Cobainova sta se začela sestajati leta 2010. Le leto za tem sta se preselila v skupno stanovanje. Po besedah Silve se je Courtney Love leta 2012 preselila v Los Angeles, da bi bila bližje svoji hčerki. Kmalu za tem pa je Lutfi začel Cobainovi priskrbovati narkotike in druge prepovedane substance, ki sta jih imenovala "piškotki". Takrat naj bi se po besedah Silve začela odvisnost, ki jo je podpiral Lutfi. Prav ta naj bi vplivala na njun odnos, zaradi česar je Silva prekinil njuno "sodelovanje". Toda po poroki se je zasvojenost Cobainove samo slabšala. Zaradi nje je doživela večji napad leta 2014, ki jo je skoraj stal življenja. Leta 2016 pa naj bi zaradi vpliva mamil kar izginila iz njunega domovanja v Kaliforniji.

Po ločitvi boj za kitaro

Silva in Cobainova sta vse svoje moči usmerila v ločitev brez odvetnikov, toda kitara je postala osrednji kamen spora za Courtney Love in Lutfija, ki sta postala "obsedena, da najdeta način, kako jo dobita nazaj". Njuna "misija" je šla domnevno tako daleč, da sta skupaj z voznikom Yanom Yukhtamanom vdrla v Silvov račun iMessage in začela pošiljati sporočila, v katerih bi Silva izpadel, kot da je tik pred tem, da si vzame življenje. Sumljivo dejavnost je Silva prijavil na losangeleško policijo. Toda to je samo poslabšalo stvari, saj naj bi Lutfi in Courtney Love začela groziti njegovim prijateljem, družini in članom skupine.

Kot je zapisano v tožbi, naj bi kmalu po polnoči 3. junija 2016 Lutfi, Butler in Yukhtman vdrli v Silvovo hišo in poskušali vstopiti v njegovo spalnico - kjer je gledal film s prijateljem - pod pretvezo, da so policisti. Lutfi naj bi kričal nanje in grozil njegovemu prijatelju, Butler in Yukhtman pa naj bi ga vrgla iz hiše. Sledil je pretep, kjer je bil Silva v podrejenem položaju. Po seriji groženj so Silvo odpeljali, toda rešilo ga je posredovanje policije, ki je verjelo Lutfijevi zgodbi, ki ji je Silva - ker se je bal za svoje življenje - zgolj pritrdil.

Hollywoodski scenarij ugrabitve

Ko je policija zapustila prizorišče, so se Lutfi, Butler, Yukhtman in Silva vrnili v hišo, kjer so Silvo držali za talca še nekaj ur in želeli nazaj kitaro. Čez nekaj časa je Lutfi zamenjal svojo taktiko izsiljevanja in prisilil Silvo, da podpiše pogodbo, v kateri se strinja z vrnitvijo kitare. Poleg tega pa še vseh fotografij in posnetkov Cobaina, ki jih je pridobil med sestajanjem z njegovo hčerko.

Napadalce naj bi najela Courtney Love, ki naj bi Lutfiju plačala 120.000 ameriških dolarjev, če Silva podpiše pogodbo. Do podpisa ni prišlo, Lutfi je zapustil hišo, toda grožnje so se nadaljevale. Silva je ob tem dejal, da ga je bilo strah prijaviti svoje napadalce policiji, saj naj bi Courtney Love "nadzorovala policijo, sodni sistem in medije". 8. junija 2016 je le zbral pogum in Lutfija prijavil policiji. Tako mu je uspelo, da je Lutfi dobil prepoved približevanja.

