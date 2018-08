Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Namesto kuskusa z zelenjavo lahko tokrat poskusite takšnega s sadjem. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Kuskus z mešanim sadjem

Uporabimo različne vrste sadja

13. avgust 2018 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 25 dag kuskusa za hitro pripravo, 2 jabolki, 1 hruška, 2 breskvi, nekaj žlic vloženih ali zamrznjenih višenj, 4 fige, sladkor, 1 žlica masla, sol.

Jabolki, hruško in breskvi olupimo in narežemo na krhlje. Fige narežemo. V kozici segrejemo maslo, dodamo sadje in ga na šibkem ognju dušimo približno pet minut. Po potrebi prilijemo malo vode.

Sladkamo po okusu in odstavimo. Kuskus skuhamo po navodilu na embalaži. Postrežemo ga z nekoliko ohlajenim sadjem.