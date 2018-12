Kvašeni cmoki z makovim prelivom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Kvašeni cmoki z makovim prelivom

Recept Metke Paragi

16. december 2018 ob 14:49

Trst - MMC RTV SLO

Potrebujemo: pol kg namenske moke za kvašeno testo, 2,5 dl mlačnega mleka, 2 jajci (vegani spustijo), strok vanilje, 2 žlici sladkorja (ali po želji) in ena žlička za kvas, pol žličke soli, 40g svežega kvasa (en zavitek), pol dl olivnega olja ali 60 g masla, 4 žlice ruma (po želji), lupinica limone, marmelada po okusu.

Makov preliv: 0,5dl oljčnega olja, 100g mletega maka, 3 žlice sladkorja v prahu, ali po želji, sok ene pomaranče, malo kardamoma, po želji.

Kuhamo:

Vse sestavine naj bodo sobne temperature. V mlačno mleko nadrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja in žličko moke. Močno premešamo, da se kvas popolnima razpusti in damo vzhajat na toplo za približno 10 minut ali toliko, da močno naraste.

V posebni posodi z električnim mešalnikom stepamo jajca in sladkor do penastega. Dodamo olje, vanilin strok, sol, lupinico limone, rum ter ponovno nekaj minut stepamo.

V moko napravimo vdolbino in vanjo vlijemo kvasno mešanico. Pričnemo počasi s stepanjem in postopno dodajamo mešanico iz jajc. Gladko testo, ki se je lepo povezalo (uravnavamo z dodajanjem moke oz. mleka), damo vzhajat na toplo za približno eno uro. Vzhajano kepo testa razdelimo na šest enakih delov, ki jih z roko raztegnemo in v vsakega nadenemo žlico marmelade, tesno zapremo in oblikujemo kroglice. Kroglice pustimo vzhajati do dvojne količine.

V nizko kozico nalijemo približno 1,5 cm vode pomešane s sokom ene limone, ki jo zavremo. Vanjo nežno položimo vzhajane cmoke. Pokrov tesno zapremo in pustimo vreti na srednji temperaturi, dokler cmoki niso kuhani, kar lahko preverimo z zobotrebcem. Med glavno kuho pokrovke ne dvigujemo.

Med tem pripravimo preliv tako, da na oljčnem olju prepražimo mak, na koncu dodamo sladkor in pomarančni sok ter še enkrat vse dobro prevremo.

Kuhane cmoke še tople postrežemo in prelijemo z makovim prelivom.

D. S., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)