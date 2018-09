Kylie in Jason po 30 letih obudila uspešnico Especially For You

Gost presenečenja na koncertu v Londonu

11. september 2018 ob 13:28

London - MMC RTV SLO

Od uspešnice Especially For You, ki sta jo posnela avstralska pevca Kylie Minogue in Jason Donovan, je minilo že 30 let. Pred dnevi sta jo znova skupaj zapela v Londonu.

50-letna Kylie je bila glavna zvezdnica koncerta, ki ga je organiziral britanski radio 2. Izvedla je vse svoje uspešnice, tudi zimzeleno balado Especially For You, ki je kraljevala na vrhovih glasbneih lestvic mnogih držav leta 1988 in 1989. Pesem je bila sicer uvrščena na Donovanov album Ten Good Reasons, vse do leta 2001 in plesne skladbe Can't Get You Out of My Head pa je bila tudi najbolje prodajani Kyliejin singel na Otoku.

Kylie in Jason sta pred tem zaslovela v avstralski televizijski nadaljevanki Sosedi (Neighbours), a sta jo kmalu zapustila, da bi se posvetila glasbeni karieri. Kylie se je uspelo na glasbeni sceni obdržati vse do danes, Donovanova slava pa je bila kratkega diha. V 90. letih se je spopadal z odvisnostjo od drog, ko je to bitko dobil, pa se je vrnil na delo in nastopil v več muzikalih in televizijskih serijah. Že nekaj let živi v Londonu.

Kylie je na koncertu v Hyde Parku sama odpela skoraj polovico pesmi, nato pa je dejala: "Potrebujem plesnega partnerja." Ob bučnem aplavzu množice se je pojavil Donovan in objeta sta zapela preostanek pesmi. "Sanjalo se mu ni, da se bo to zgodilo," je nato dejala Kylie in pojasnila, da je Jasona povabila le na koncert.

Njen posebni gost je bil tudi še en zvezdnik 90. let, Rick Astley, s katerim sta leta 1987 zapela skladbo Never Gonna Give You Up.

A. P. J.