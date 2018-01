Kylie Jenner živčna, a se veseli rojstva prvega otroka

"Baby boom" v družini Kardashian

25. januar 2018 ob 09:36

Čeprav 20-letna članica klana Kardashian svoje nosečnosti še ni uradno potrdila, tuji mediji navajajo vire, ki trdijo, da Kylie že odšteva dni do takrat, ko bo lahko spoznala svojega novorojenčka.

E! Online poroča, da naj bi imela bodoča mamica že vse pripravljeno, pri pripravah in urejanju dojenčkove sobe pa naj bi ji pomagala predvsem mati Kris Jenner. "Vsi komaj čakajo, da februarja spoznajo otroka," je dejal vir blizu družine.

"Kylie je glede poroda malenkost živčna, a sestre ji pomagajo, da se njeni strahovi umirijo in jo poskušajo pripraviti na to, kar jo čaka." Njena sestra Kim je sicer pred kratkim s pomočjo nadomestne matere dobila tretjega otroka, in sicer hčerko, ki sta jo s partnerjem Kanyejem Westom poimenovala Chicago, v pričakovanju pa je tudi sestra Khloe.

Čeprav nekoliko prestrašena, naj bi Jennerjeva komaj čakala, da bo dojenčka lahko držala v rokah, po porodu pa bo njen glavni cilj, da se vrne v dobro formo in izgubi težo, ki jo je pridobila v nosečnosti. Osredotočila se bo na pravilno prehrano in redno gibanje. "Ko se družina po porodu ustali, bo vrnitev v formo velika prioriteta."

Skoraj vse sestre so v zadnjih mesecih v najrazličnejših intervjujih spraševali o njeni nosečnosti, a so se temu vprašanju vselej izogibale. "Spoštujemo pravico do zasebnosti in pravico, da vsaka od nas govori sama zase," je Kim pojasnila Ellen DeGeneres, v oddaji The Late Late Show z Jamesom Cordenom pa je celo raje spila smuti iz sardin, kot odgovorila na to vprašanje.

Temi se je v intervjuju za Billboard podobno izognil tudi njen partner, 25-letni raper Travis Scott. "Nočem govoriti o tem. Vse so samo ugibanja, pustimo ljudem, da se sprašujejo."

Govorice, da s Scottom pričakujeta otroka, so se prvič pojavile septembra in od takrat se zvezdnica z izjemo redkih družinskih obveznosti ni več pojavljala v javnosti. Izjema je tudi najnovejša kampanja za spodnje perilo Calvina Kleina, kjer je fotografirana skupaj s Kim, Kourtney, Khloe in Kendall. S sestrami so fotografirane v spodnjem perilu, ona pa je edina, ki je ima telo skoraj v celoti zakrito, kar je bil še en znak, ki so ga mnogi vzeli za potrditev nosečnosti.

