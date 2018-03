Kylie Minogue: "Ne vem, ali je poroka prava stvar zame"

Pevka predstavlja svoj novi album Golden

18. marec 2018 ob 14:30

Sydney - MMC RTV SLO

Avstralska pevka Kylie Minogue se je po mesecih tišine razgovorila o propadli zaroki z igralcem Joshuo Sassejem in mesece po razhodu opisala za "fazo živčnega zloma".

"Poskušala sem biti kot drugi ljudje," je povedala Kylie Minogue v intervjuju za revijo Stellar. Nadaljevala je: "To počnejo ljudje – se zaročijo. Mislila sem, da morda delam napako ... Toda, ne vem, ali je poroka prava stvar zame."

Čeprav ocenjuje, da sta s Sassejem začela dobro, je šlo vse skupaj prehitro. "Sčasoma sva spoznala, da sva si različna. Ni bilo prav. Toda obdobje, ko sva to poskušala ugotoviti, ni bilo lahko," je še dodal pevka. Pri prebolevanju ji je pomagala vrnitev v studio: "Začela sem dobivati nazaj vero vase. Spoznala sem nove ljudi in začela ustvarjati novo glasbo. Prihodnost je svetla, in to je vse, kar lahko rečem." Rezultat njenega dela je 14 studijski album Golden, na katerem se zvok še naprej vrti okoli plesnih popritmov.

49-letna pevka in 29-letni britanski igralec sta se prvič srečala novembra 2014 in se zaročila leta 2016, februarja lani pa sta se razšla. Po razhodu si je vzela čas za "ponovni zagon". "Proti koncu leta 2016 sem bila v fazi živčnega zloma. Ne želim preveč dramatizirati glede tega, toda tako je bilo. Ni bilo toliko v ospredju zlomljeno srce, kot je bil stres. Bilo je zelo stresno obdobje," je še dodala pevka.

To je prebrodila in zdaj že gleda v prihodnost, saj jo med drugim čaka praznovanje 50. rojstnega dne: "Bolj sem pozorna na čas. Če želim nekaj narediti, naredim. Ne odlašam. Seveda se zavedam, da nisem več stara 25 let brez ene skrbi na svetu."

K. K.