Kylie Minogue razdrla zaroko z Joshuo Sassejem

Pravi, da igralcu več ne more zaupati

3. februar 2017 ob 14:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenica, ki je še pred kratkim ponosno dejala, da želi po poroki prevzeti partnerjev priimek, je sporočila, da je zaroke z igralcem Joshuo Sassejem konec.

48-letna glasbenica je 29-letnega igralca spoznala leta 2015, svojo zaroko pa sta javnosti predstavila zgolj šest mesecev pozneje. A po poročanju tujih medijev je Kylie zaroko razdrla, ker naj bi jo igralec varal.

"Kylie Sasse se odlično sliši," je dejala pred časom. "Kylie Minogue se mi nikoli ni zdelo ravno tekoče ime, zato bom zagotovo prevzela priimek Sasse." A zaradi novice, da njen zaročenec še vedno rad pogleduje tudi za drugimi ženskami, ji je prekipelo in je zaroko razdrla.

"Vsem se želim zahvaliti za podporo in razumevanje," je po koncu razmerja zapisala na Instagramu. "Z Joshuo sva se odločila, da je prišel čas za konec najine skupne poti. Drug drugemu pa še vedno želiva samo najboljše."

Kylie in Joshua naj bi se prejšnji mesec pred njenim odhodom na pariški teden mode večkrat ostro sprla, po vrnitvi v London pa se je pevka odločila, da bo razmerje z 19 let mlajšim moškim končala. To bi bil sicer za oba prvi zakon, Sasse pa že ima otroka iz prejšnjega razmerja.

P. B.