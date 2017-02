Kylie Minogue z "drugorazredno" Kylie Jenner v sodni bitki za znamko "Kylie"

Tabor Minoguove ostro nad resničnostno zvezdnico

9. februar 2017 ob 10:54

New York - MMC RTV SLO

V srditem spopadu dveh Kylie je glasba premagala resničnostni šov, bi lahko povzeli sodno bitko Kylie Minogue in Kylie Jenner za zaščito imena in z njim znamke "Kylie".

19-letna Jennerjeva, ena izmed zvezdnic resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian (Keeping Up With The Kardashians), je zaprosila za patentiranje imena Kylie že leta 2014, čemur pa je zaradi "verjetnosti zmede" in "škode lastni znamki" ostro nasprotovala 48-letna Minoguova.

Kot poroča Daily Mail, so pravni zastopniki avstralske popzvezdnice ameriškemu uradu za patentiranje (USPTO) poslali pismo, v katerem navajajo, da ne bi smeli odobriti zaščite imena Kylie, češ da je Minoguova "mednarodno priznana izvajalka, humanitarka in aktivistka za boj proti raku na dojki, po vsem svetu znana preprosto kot 'Kylie', medtem ko je Jennerjeva, mlajša sestra Kim Kardashian, drugorazredni lik z resničnostne televizije", ki "dviga prah s svojim fotoekshibicionizmom in kontroverznimi objavami na družbenih omrežjih".

1:0 za Avstralko

Sodni boj je bil lani najmanj dvakrat začasno prekinjen zaradi poskusov poravnave, a se je zdaj urad za patentiranje očitno strinjal z argumentom pevke in zavrnil zahtevek Jennerjeve, ki pa naj bi se na odločitev pritožila, saj si želi uporabiti ime "Kylie" za svojo linijo oblačil in kozmetike.

Minoguova ima sicer že zaščitene termine "Kylie Minogue darling", "Lucky – the Kylie Minogue musical" in "Kylie Minogue", zgolj ime "Kylie" pa najdemo na njenih parfumih, kozmetiki, nakitu, punčkah, revijah in knjigah.

Pevka s 33-letno kariero in 13 albumi je sicer nedavno podpisala pogodbo z založbo BMG in oboževalcem v kratkem obljublja novo "klasično popploščo", v katero bo, tako Kylie, vložila svoje srce in dušo. "Želimo si posneti izjemno, veliko, klasično popploščo po Kyliejino. V tem poslu je že 30 let in je boljša kot kadarkoli. Z njo imamo toliko različnih možnosti, od dokumentarnega filma do knjige - mogoče je vse. Preprosto, ultimativna izvajalka je," pa je povedala direktorica BMG-ja Alexi Cory-Smith.

Minoguova pa ima precej manj sreče v ljubezni - prejšnji teden je namreč razdrla zaroko z 20 let mlajšim Joshuo Sassejem, potem ko je britanskega igralca ujela pri skoku čez plot.

K. S.