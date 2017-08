Kyliejino življenje - dokaz, da tudi Kardashiani ne kujejo samo zlata

19-letna Kylie Jenner kupila že četrto milijonsko graščino

15. avgust 2017 ob 21:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kdo ve, morda je bil zadnji nakup 19-letne Kylie Jenner obliž na rane, potem ko so tako gledalci kot TV-kritiki popolnoma raztrgali njen novi resničnostni šov. Kakor koli že, najmlajša iz klana Kardashian je v letu in pol kupila že četrto luksuzno kalifornijsko posest.

Zadnja pridobitev Jennerjeve je 1.200 kvadratnih metrov prostrana in 12 milijonov dolarjev vredna graščina v ograjeni luksuzni losangeleški četrti Hidden Hills.

Kot navaja nepremičninski portal Trulia, se graščina v slogu tistih s Cape Coda, ponaša z osmimi spalnicami, 11 kopalnicami, domačo kinodvorano, igralnico, bazenom, velnesom in orjaško kuhinjo.

Vila je bila zgrajena leta 2015, celotna posest pa meri 5.600 kvadratnih metrov.

V zadnjih 18 mesecih je resničnostna zvezdnica in lastnica lastne linije ličil izjemno dejavna na področju nepremičninskih poslov. Svojo prvo hišo je takrat 17-letna Kylie kupila junija 2015, posest v Calabasasu, zgrajeno v sredozemskem slogu, za katero je odštela 2,7 milijona dolarjev. A v njej ni zdržala niti leto dni in aprila lani jo je zamenjala za šest milijonov dolarjev vredno graščino v soseski Hidden Hills.

Porazen sprejem Kyliejinega šova

Avgusta je nato Jennerjeva kupila še sosednjo graščino po ceni 4,5 milijona dolarjev, ki naj bi jo nameravala uporabljati tako za svojo "pisarno" za kozmetično linijo Kylie Cosmetics kot tudi za prostor za druženje s svojimi prijatelji. Ameriški mediji poročajo tudi o domnevnem nakupu še enega luksuznega doma na Manhattnu, kar pa ni potrjeno.

Kylie, ki pozornost vzbuja s svojimi lepotnimi operacijami, na Instagramu s selfiji z našobljenimi ustnicami in zvezami z raperskimi "porednimi fanti", sicer te dni skrbi predvsem njen resničnostni šov Life of Kylie (Kyliejino življenje). Serija, ki bi morala biti zadnja v seriji izpeljank izjemno uspešnega šova V koraku s Kardashiani (Keeping Up With the Kardashians), se je izkazala za pravo malo polomijo, ki je niti najbolj goreči oboževalci Kardashianovih ne morejo požreti.

Recept za uspeh: Več Kim?

Kritiki so šov, ki je premiero po več preložitvah ugledal prejšnji teden, ocenili kot "skrajno dolgočasnega", gledanost je slaba, viri iz Hollywooda pa ga označujejo kar za "katastrofo". Na ogromno posmeha je naletela zlasti pretenciozna Kyliejina izjava, ko v kamere dahne, kako je "utrujena od vsega medijskega cirkusa" - in to v premierni epizodi šova, katerega glavna zvezda je ona sama.

Družina Kardashian-Jenner zato že nekaj dni razmišlja, kako zadevo popestriti in privabiti gledalce, v ta namen so drugo epizodo zdaj na novo zmontirali, razmišljajo pa tudi, da bi vključili več Kyliejine starejše sestre Kim Kardashian in več drame - oboje preizkušen recept za uspeh izvirnega šova o Kardashianovih.

K. S.