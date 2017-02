Lady Gaga bo na grammyjih združila moči z Metallico

Glasbene nagrade bodo podelili 12. februarja

8. februar 2017 ob 16:13

Los Angeles - MMC RTV SLO

Lady Gaga se bo na podelitvi 59. glasbenih nagrad grammy na odru pridružila eni izmed najbolj znanih metal zasedb na svetu - Metallici, poroča Rolling Stone.

Lady Gaga je po nastopu med polčasom Super Bowla oboževalce presenetila še z novico, da se odpravlja na svetovno turnejo, na kateri bo predstavljala zadnji album Joanne (nam najbližji koncert bo 26. septembra v Milanu), temu pa je sledila še potrditev, da bo na letošnjih grammyjih nastopila z Metallico.

Gaga na podelitvi najprestižnejših glasbenih nagrad sicer nastopa precej pogosto - nazadnje je nastopila lani, ko se je poklonila pokojnemu Davidu Bowieju. Metallica pa se na oder grammyjev vrača prvič po letu 2014, ko so s pianistom Lang Langom predstavili skladbo One.

Metallica je letos s pesmijo Hardwired nominirana v kategoriji najboljša rock skladba leta, za zlati kipec pa se borijo z Davidom Bowiejem (Blackstar), Radiohead (Burn the Witch), Twenty One Pilots (Heathens) in Highly Suspect (My Name Is Human). Na drugi strani Lady Gaga letos ni nominirana v nobeni kategoriji, saj je njena plošča izšla po zadnjem roku za letošnje nominacije.

Poleg njih bodo med drugim letos na odru moči družili še Alicia Keys z Marenom Morrisom, The Weeknd bo nastopil z Daft Punk, John Legend s Cynthio Erivo in Keith Urban s Carrie Underwood.

Letošnjo podelitev grammyjev bo 12. februarja v Los Angelesu vodil James Corden, največ nominacij pa je nanizala Beyonce, ki je nominirana v kar devetih kategorijah.

P. B.