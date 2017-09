Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Evropski oboževalci bodo morali še nekaj časa počakati na nastope Lady Gaga. Foto: Reuters Lady Gaga se je o svoji bolezni razgovorila v novem dokumentarnem filmu. Foto: Reuters Sorodne novice Lady Gaga napovedala začasno slovo od odrov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lady Gaga prestavila koncerte na evropski turneji

Glasbenica se še naprej bori s svojo boleznijo

18. september 2017 ob 16:17

New York - MMC RTV SLO

Kronična bolezen (fibromialgija), zaradi katere Lady Gaga pogosto čuti bolečino v mišicah, je razlog, zakaj je glasbenica morala prestaviti koncerte na evropski turneji.

"Vedno sem bila iskrena o svojih fizičnih in dušenih zdravstvenih težavah," je tvitnila 31-letnica in dodala: "Težko vam pojasnim, kaj se dogaja, ampak poskušamo ugotoviti." Ob tem je poudarila, da je borka in nadaljevala: "Uporabljam besedo trpljenje, a ne samo zato, da opišem travmo in kronično bolečino, ki sta spremenili moje življenje, temveč tudi zato, ker ta ohranja mojo treznost in zmožnost, da nadaljujem z normalnim življenjem."

Lady Gaga bi morala v Evropi nadaljevati svojo turnejo, ki jo je naznanila po spektakularnem nastopu na letošnjem Super Bowlu. 21. septembra bi evropski del turneje morala začeti v Barceloni in jo 28. oktobra končati v Kölnu. "Pestijo jo močne fizične bolečine, ki so vplivale na njeno sposobnost, da nastopa," so sporočili predstavniki koncertnega organizatorja Live Nation in nadaljevali: "Ostaja pod oskrbo strokovnjakov, ki so ji predlagali, naj prestavi datume turneje. Lady Gaga je potrta, da bo morala čakati na nastop za njene evropske oboževalce."

Že v četrtek je glasbenica odpovedala svoj nastop na festivalu Rock in Rio zaradi hudih bolečin. Glasbenica se je opravičila svojim oboževalcem preko družbenega omrežja Instagram, kjer je zapisala, da je morala zaradi bolečin v bolnišnico. "Prosim ne pozabite, da vas imam rada," je dodala.

Svoj boj je razkrila v Netflixovem dokumentarnem filmu Gaga: Five Foot Two, v katerem je svojim oboževalcem in drugim predstavila, kako se spoprijema z boleznijo.