Lady Gaga se bori s fibromialgijo - kroničnimi bolečinami v mišicah

O bolezni je posnela dokumentarec

13. september 2017 ob 12:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Lady Gaga, ki je pred dnevi napovedala začasno slovo od odrov, je razkrila, da se že več let bori s kronično boleznijo fibromialgija, zaradi katere pogosto čuti bolečino v mišicah.

Svoj boj je razkrila v Netflixovem dokumentarnem filmu Gaga: Five Foot Two, v katerem bo svojim oboževalcem in drugim predstavila, kako se sooča z boleznijo. V torek je 31-letna zvezdnica na Twitterju zapisala: "V dokumentarcu bo prikazana kronična bolezen fibromialgija, s katero se borim. Želim opozoriti nanjo in povezati ljudi, ki jo imajo."

Gre za bolezen, zaradi katere je posameznik ves čas močno utrujen in čuti bolečino v številnih mišicah, posledica pa so lahko tudi motnje spanja, spomina in nihanje razpoloženja. Ta bolezen po zdravniških podatkih prizadene približno dva odstotka prebivalstva v zahodni Evropi in ZDA, ženske obolevajo pogosteje kot moški.

Lady Gaga je avgusta s svojimi sledilci delila tudi fotografijo, na kateri ji zdravnica zdravi bolečo ramo, pod njo pa zapisala: "Zaradi kroničnih bolečin je moj dan zanič, a v čast mi je, da zame skrbijo tako inteligentne in močne zdravnice." V torkovem tvitu je prvič javno spregovorila o tem, da se bori s fibromialgijo. V napovedniku za dokumentarec je Lady Gaga, katere pravo ime je Stefani Joanne Angelina Germanotta, tudi dejala: "Bolečina je težka, a hkrati osvobajajoča," piše CNN.

Med koncerti si je morala v zadnjem času večkrat vzeti premor, da so ji člane njene ekipe zmasirali mišice in nanje dali led. "Sem videti patetična? Tako me je sram," je izjavila med eno izmed takšnih pomoči.

A. P. J.