Lady Gaga spet zaljubljena - tokrat v svojega agenta

Pevka žanje uspehe

10. februar 2017 ob 17:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški pevki Lady Gaga ne cveti le na poslovnem področju, srečo je našla tudi v ljubezni, pišejo ameriški mediji.

Us Weekly je prvi zapisal, da je pevka spet zaljubljena, in to v svojega sodelavca - agenta Christiana Carina. Dvojica si je bila zelo blizu že pred začetkom Super Bowla. Carina je pevka spremljala tudi na modni reviji ameriškega modnega oblikovalca Tommyja Hilfigerja, ki je bližnji prijatelj agenta.

Pevka v intervjuju z Ryanom Secreastom ni želela potrditi novice, da sta par, povedala je le: "Veš, da ne govorim o svojem ljubezenskem življenju, Ryan!" Je pa zardela pri vprašanju in tega ni niti skrivala: "Sem zelo rdeča, zelo rdeča, in to ne pristaja mojemu videzu."

Šestkratna prejemnica nagrad grammy se je julija razšla z zaročencem igralca Taylorja Kinneyja. Za konec njune romance je bil usoden natrpan urnik obeh, kar je potrdila tudi pevka. Povedala je, da sta s Taylorjem sorodni duši in da se razhajata začasno, a se njune poti niso znova srečale. Agent Carino pa je ves čas v njeni bližini, tako da pevki lahko sledi na vsakem koraku, zato ima ta zveza boljšo perspektivo.

V radijskem intervjuju se je dotaknila tudi številnih negativnih komentarjev na "odvečne kilograme". "Slišala sem, da se govori o mojem telesu, želim pa reči, da sem ponosna na svoje telo in da tudi vi morate biti ponosni na svojega."

Pevka je sicer navdušila ob polčasu Super Bowla. Spektakularen nastop na stadionu NRG v Houstonu je začela na vrhu stavbe, od koder je nato poletela na oder ter zapela nekaj izmed svojih največjih uspešnic. Kljub napovedim, da bo svoj nastop izkoristila za napad na novega ameriškega predsednika, pa tega vseeno ni storila.

D. S.