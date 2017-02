Lagerfeld okrcal Meryl Streep: "Genialna igralka, a stiskaška"

Hollywoodska legenda zanika njegove besede

25. februar 2017 ob 16:31,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 16:33

Pariz/Los Angeles - MMC RTV SLO

V dneh, ko se na veliko ugiba, čigave kreacije bodo za na Oskarje oblekle zvezdnice, je gotovo: Meryl Streep ne bomo videli v Chanelu.

Kot poroča modni časnik WWD, je bila Streepova navdušena nad sivo svileno obleko z vezeninami iz aktualne kolekcije visoke mode ekipe pod taktirko 83-letnega Karla Lagerfelda. Obleko naj bi Streepova naročila in ob tem prosila za prilagoditev kroja z malce bolj zaprtim dekoltejem.

Karl: Obleko podarimo, honorarja ne damo

Seveda so želji verjetno največje še živeče igralke na svetu ustregli in se hitro lotili dela, saj je to bistvo kosov, izdelanih po meri, piše WWD, a nato so se reči zapletle ... zastopniki Streepove naj bi čez nekaj dni poklicali v atelje Chanel in sporočili, naj ustavijo delo, saj so našli oblikovalca, ki jim je pripravljen za to, da bi oblekel Meryl, plačati.

Obleka je bila že na pol narejena, a pri Chanelu, kot poudarja vedno zgovorni Lagerfeld, ne plačujejo zvezdnicam, da bi nosile njihove obleke, niti tistim z oznako "največja še živeča". Seveda pa imajo s kosi, izdelanimi po naročilu, vseeno veliko stroškov, je poudaril nemški modni guru: "Potem ko ji podarimo obleko, vredno 100.000 evrov, naj bi ji še plačali za to, da jo nosi? Damo jim obleke, izdelamo jih, a plačali jim ne bomo."

Lagerfeld je dodal še, da obleko lahko Meryl vseeno obdrži, saj je izdelana po meri in "popolna zanjo", je pa bil očitno zelo razočaran nad njeno potezo, saj je dodal. "Genialna igralka, a tudi stiskaška, ne?"

Meryl: "Popolna izmišljotina"

Njegove besede so iz tabora Streepove v izjavi za Hollywood Reporter zanikali in poudarili, da to, da bi bila plačana za nošenje določene obleke na rdeči preprogi, ni v skladu z njenimi osebnimi prepričanji. Dodali so še, da je trditi kar koli drugega "popolna izmišljotina".

Igralkina zastopnica je dodala, da je običajna praksa, da se nominiranke glede oblek posvetujejo z več oblikovalci in na koncu izberejo eno. Pri Chanelu naj bi ves čas vedeli, da se Meryl obenem pogovarja še z drugimi znamkami in izbira iz širokega nabora aktualnih kolekcij visoke mode. Njena dokončna odločitev naj ne bi bila na noben način povezana z denarno kompenzacijo.

Kakšno oziroma čigavo obleko je izbrala 67-letna Meryl Streep, bo znano v noči z nedelje na ponedeljek, ko se bo po rdeči preprogi Oskarjev sprehodila kot nominiranka za najboljšo igralko v filmu Florence Foster Jenkins - to je njena že dvajseta nominacija, doma pa ima tri zlate kipce.

Plačevanje zvezdnicam, da se po rdeči preprogi sprehodijo v določeni obleki, čevljih ali z nakitom, ni neobičajna praksa, po besedah "insajderjev" lahko za tak dogovor dobijo tudi četrt milijona zelencev. Številne igralke pa so ambasadorke modnih znamk in seveda pričakovano nosijo tudi njihove obleke: tako se denimo Michelle Williams redno pojavlja v toaletah Louis Vuitton, Jennifer Lawrence je zaprisežena Diorju, Blake Lively Gucciju ...

A. K.