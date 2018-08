Lahka pot Cristiana Ronalda do novega dresa s številko 7

Nogometaš kariero nadaljuje pri Juventusu

23. avgust 2018 ob 21:31

London - MMC RTV SLO

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je razkril, kako si je zavaroval dres s številko 7 tudi v klubu Juventus, kamor je poleti prestopil iz Reala Madrid.

Številko, ki jo je Ronaldo nosil tako v Manchester Unitedu kot v Realu Madrid, si je pred njegovim prihodom v Juventus lastil Kolumbijec Cuadrado. A kmalu za tem, ko je prišla v javnost novica o Ronaldovem prestopu, je Cuadrado na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo, na kateri je držal dres s številko 7 in Ronaldovim imenom na hrbtu.

Ob tem je zapisal: "Več kot počaščen sem, da dajem, kot prejemam blagoslove." Kot je po poročanju spletnega portala Mail Online povedal Cristiano Ronaldo, mu je Cuadrado prostovoljno predal številko 7 in oblekel dres s številko 16.

"To je moja najljubša številka in s klubom sem se pogovarjal o njej še pred prestopom. In seveda sem se pogovoril tudi s Cuadradom, ker je bila to njegova številka. Dejal mi je, da ni nobena težava, če jo prevzamem, in da mi jo z zadovoljstvom dá. Pozitivno sem bil presenečen, kako mi je pomagal klub in, seveda, kako je to sprejel Cuadrado," je razložil Cristiano Ronaldo. In dodal: "Vesel sem, da lahko nadaljujem s številko 7."

K. K.