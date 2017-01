Lahko s strgali za led poškodujemo lak karoserije?

Avtopedia

31. januar 2017 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko vas zasuje sneg, je prepozno razmišljati, ali imamo v avtomobilu metlico za sneg ali ne. Kako naj se lotimo odmetavanja snega z avtomobila? Obstaja več možnosti, a vsaka ni primerna.

"Bodimo pozorni, da dobro očistimo robove vrat, prtljažnika, stike vrat s streho, da se, ko odpremo vrata, ne vsuje velika količina snega v vozilo," pravi Franc Škof iz Avtotehne Vis, ki dodaja, da vsaka metlica ni primerna za čiščenje avtomobila. "Metle s trdimi ščetinami lahko poškodujejo predvsem lak karoserije. Priporočamo, da so metlice mehke in namenske za odstranjevanje snega."

Na kaj pa je treba paziti pri strgalnikih za led? "Strgala naj ne bi puščala poškodb na steklih. Je pa vseeno treba biti pozoren. Če je malo žleda na laku, ni primerno po njem preveč drgniti s strgalko."

Od škatlic za zgoščenke do kreditnih kartic

Evropski vozniki si na vse mogoče načine pomagajo pri odstranjevanju ledu in snega z vetrobranskih stekel. Med pogostimi pripomočki so tako škatlice zgoščenk, kreditne kartice in gole roke, tisti, ki imajo več časa, pa stekla ogrevajo.

Anketa, ki jo je med evropskimi vozniki naredilo podjetje Autoglass®, je pokazala, da je kar 38 odstotkov anketiranih voznikov skušalo očistiti vetrobransko steklo z golimi rokami. Skoraj polovica (45 odstotkov) jih je uporabila kreditno kartico, 41 odstotkov pa se jih je ledu lotilo z rokavico! Še bolj skrb vzbujajoča je ugotovitev, da je 13 odstotkov anketiranih voznikov povedalo, da so vetrobransko steklo polivali z vročo vodo in pri tem tvegali poškodbe stekla. Da ne omenjamo mokrih luž na tleh, ki so se kmalu spremenile v nevarno drsalnico.

Udobna rešitev je ogrevanje stekla

Med najudobnejše načine sodijo sistemi ogrevanega vetrobranskega stekla z ogrevalnimi nitkami. Gre za mrežo drobnih ogrevalnih žičk, vgrajenih med dve plasti vetrobranskega stekla, ki s hitrim odmrzovanjem in odmegljevanjem v nekaj sekundah poskrbijo za optimalno preglednost. Patentirani sistem je bil prvič na voljo že pred več kot 30 leti.

Sistem ogreje steklo, pomaga osvoboditi tudi primrznjene brisalce ter tako podaljša njihovo življenjsko dobo in zmanjša obremenitev motorčka brisalcev. Pogosta napaka voznikov je prav nepotrpežljivost, zaradi katere lahko nastanejo visoki stroški.

Škode za več sto evrov

"Predvsem je treba brisalce odmakniti in očistiti ves avto in steklo ledu oziroma zmrzali, preden jih sploh vključimo. Šele ko je avto čist, lahko brisalci delujejo," pojasnjuje Škof in dodaja, da če je metlica primrznjena na steklo, se lahko odtrga od brisalca ali pa celo pregori motorček. To pomeni strošek v višini 300 evrov ali več.

Tudi med vožnjo, ko močneje sneži in se na metlicah nabira led, je priporočljivo vozilo ustaviti in steklo ter brisalce očistiti. S tem se izognemo poškodbi motorčka.

Škof še svetuje, da imamo pozimi v vozilu vseskozi majhno, zložljivo lopatico za odmetavanje snega. Preden se odpravite na pot, imejte več kot pol rezervoarja goriva, saj nikoli ne veste, kje boste obtičali.

V Avtopedii v oddaji Avtomobilnost smo se posvetili odtajevanju avtomobila.

Gr. P.