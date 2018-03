Lana Del Rey in Radiohead razrešili tožbo glede pravic

Novico razkrila med koncertom

26. marec 2018 ob 19:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Lana Del Rey je oboževalcem na koncertu sporočila, da je njene tožbe z Radiohead glede pesmi Get Free konec, zato zdaj pesem lahko brez skrbi poje, kadar koli želi.

Glasbenica je januarja sporočila, da jo zasedba toži glede pesmi Get Free, saj naj bi bila zelo podobna njihovi skladbi Creep, ki jih je leta 1993 izstrelila med zvezde. Radiohead so očitke takrat sicer zavračali, so pa sporočili, da se obe strani o zadevi pogovarjata.

Nekaj mesecev pozneje je Del Reyeva med brazilskim delom turneje na festivalu Lollapalooza potrdila, da je tožba že rešena. Potem ko je odpela Get Free kot del dodatka, je oboževalcem rekla, "da zdaj ko je tožbe konec, lahko to pesem poje, kadar koli želi".

The Guardian poroča, da so za komentar zadeve prosili tako predstavnike Del Reyeve kot Radioheada, vendar sta komentar zavrnili obe strani.

Glasbenica je pred časom na Twitterju sporočila, da jo zasedba toži, ker naj bi s skladbo Get Free kopirala njihovo uspešnico Creep. Založba se je na to odzvala, da je res mogoče jasno zaznati elemente iz pesmi Creep, zaradi česar zahtevajo zgolj pravilno navedbo avtorstva oziroma to, da bi med soavtorje Del Reyeva navedla tudi vse, ki so podpisani pod skladbo Creep.

Zgodba se je na naslovnicah znašla predvsem zato, ker so Radiohead zaradi skladbe Creep že preživljali čas v sodnih dvoranah - zasedba The Hollies je v njej namreč prepoznala podrobnosti s skladbo The Air That I Breathe. Po dobljeni tožbi sta med avtorji pesmi navedena tudi Albert Hammond in Mike Hazlewood, ki si zanjo delita avtorski honorar.

P. B.