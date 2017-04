Lani Alya, kdo pa letos? 14 izvajalcev, ki upajo na zmago na MMS-ju.

Znane skladbe 37. Melodij morja in sonca

25. april 2017 ob 18:54

Portorož, Ljubljana - MMC RTV SLO

Izborna komisija v sestavi Slavko Ivančić, Lada Tancer, Mojca Menart, Blaž Maljevac in Gregor Stermecki je na festival uvrstila 14 skladb.

To so Mesto rož v izvedbi Aleksandra Novaka, Moj dan Anette, Ruleta Anike Horvat, Za ljubezen sta potrebna dva Daniela Rampreta in Andreje Čamernik, Vse tja do sonca Eme Sladič, Potenza della musica Francesca Squarcie, Med nama Gregorja Ravnika, Dober par Igorja Mikoliča in Moni Kovačič, Če te kdaj spustim iz rok Isaaca Palme, Moje oči Klepača in Gustinčiča, Tako, kot je, je prav Prifarskih muzikantov, Ob morju Roka in rokovnjačev, Poletje v izvedbi The Woodlanders in Addio, Amore mio v izvedbi Vivjana in Roberta Vatovca Music Teama.

Komisija je določila tudi tri rezervne skladbe: Trenutek v izvedbi Vesne, Sonce Anje Istenič in Po stari cesti do Kopra glasbene skupine Aliens.

Vrtni red nastopa bodo izvajalci izžrebali 18. maja v Avditoriju Portorož, kjer bodo na novinarski konferenci predstavili tudi priprave na letošnji festival.

Na samem dogodku bodo poleg velike nagrade Melodij morja in sonca podelili še nagrade strokovne žirije za glasbo, besedilo in izvedbo ter nagrado za obetavnega izvajalca oziroma avtorja, poimenovano po preminulem primorskem avtorju uspešnic, glasbeniku Danilu Kocjančiču.

Izvajalci so navedeni po abecednem vrstnem redu imena izvajalca: