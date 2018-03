Larry Page napoveduje prometno revolucijo – prihajajo leteči taksiji

Testiranje brezpilotnih električnih letal

15. marec 2018 ob 09:54

Wellington - MMC RTV SLO

Podjetje, ki razvija brezpilotne leteče taksije, je od novozelandskih oblasti dobilo zeleno luč za začetek testiranj svojih vozil. Projekt naj bi korenito spremenil mestni potniški promet.

Novozelandske oblasti so odobrile načrte podjetja Zephyr Airwork, ki želi v mestnem okolju testirati svoje futuristične samoleteče taksije. Za projektom stoji soustanovitelj Googla Larry Page, ki skupaj s svojo ekipo napoveduje velike spremembe v mestnem prometu.

Podjetje bo preizkušalo letalo, znano pod imenom Cora. Gre za električno zračno plovilo, ki leti s pomočjo dvanajstih majhnih rotorjev, pritrjenih na krila. Takšen način omogoča, da letalo pristaja in vzleta vertikalno, kar omogoča letenje v mestnih okoljih. Razvijalci poleg tega trdijo, da je Cora veliko tišja od helikopterja in da je zaradi tega mnogo primernejša za letenje po mestih.

"Ponujamo do okolja prijazno, zanesljivo in varno leteče vozilo. Mislimo, da je to naslednji logični korak v razvoju prevoza," je povedal Fred Reid, generalni direktor podjetja Zephyr.

Prototip futurističnega brezpilotnega letečega taksija, ki ga bodo testirali na Južnem otoku Nove Zelandije, za izračun poti uporablja tri vgrajene računalnike, sprejme pa lahko dva potnika. Zaradi večje zanesljivosti vsak računalnik deluje neodvisno od drugih dveh, v primeru napake pa ima vozilo vgrajeno tudi padalo. Električno letalo lahko potuje s hitrostjo do 150 kilometrov na uro, doseže višino 900 metrov, eno polnjenje pa zadostuje za 100 kilometrov dolg polet.

Razvijalci napovedujejo, da bo takšen način potovanja postal tako pogost, da bo letenje postalo del našega vsakdana. K temu naj bi pripomoglo tudi to, da takšen način prevažanja lahko uporablja vsak, saj za letenje s Coro ni potrebno nikakršno predznanje.

Rešitev za svetovne težave

Razvoj Core je trajal osem let, nato pa so njeni razvijalci začeli iskati primeren prostor, kjer bi lahko začeli leteča vozila preizkušati v praksi. Za Novo Zelandijo so se odločili zaradi nenatrpanosti njenega zračnega prostora in stroge zakonodaje na področju nadzora zračnega prometa. Na prvem mestu je namreč varnost.

"Nismo imeli pojma, kaj lahko pričakujemo. Lahko bi se nam smejali, saj smo predstavljali nekaj, kar je slišati kot znanstvena fantastika," je za francosko tiskovno agencijo povedal Reid. Na njegovo olajšanje so novozelandske oblasti idejo sprejele z odprtimi rokami in priskrbele vsa dovoljenja in certifikate, potrebne za začetek testiranja letečih taksijev.

Doba testiranja naj bi trajala šest let, središče projekta pa bo mesto Christchurch, v katerem prebiva okoli 380 tisoč ljudi. Mestne polete bo mogoče naročati prek aplikacij, princip delovanja pa bo podoben praksam današnjih taksislužb.

"To zračno plovilo pomeni odgovor svetovnim izzivom preobremenjenosti prometa in onesnaževanja okolja," je povedala županja mesta Christchurch Lianne Dalziel. Če bodo testiranja potekala po načrtih, v podjetju Zephyr Airwork načrtujejo širitev svoje storitve tudi v druge države.

M. Z.