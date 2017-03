Las Vegas je zamikal tudi skupino The Who

Rokerske legende v mestu greha

14. marec 2017 ob 19:02

Las Vegas - MMC RTV SLO

The Who bodo sledili zgledu Celine Dion, Eltona Johna in Roda Stewarta ter julija začeli gostovati na odru Caesars Palace v Las Vegasu.

Člani angleške skupine, ki je leta 2014 napovedala, da bo začela "dolgo poslovilno turnejo", ki se bo končala prihodnji mesec na Otoku, so zavrnili namigovanja, da se nameravajo po končani turneji upokojiti.

Pojasnili so, da čeprav se bo poslovilna turneja kmalu končala, še ne odhajajo v pokoj. 29. julija bodo namreč začeli nastopati v hotelu Caesars Palace v Las Vegasu. Za zdaj so se dogovorili zgolj za šest koncertov, a ne izključujejo, da bodo svoje bivanje v mestu greha podaljšali.

71-letni kitarist in pisec besedil Pete Townshend ter dve leti starejši pevec Roger Daltrey sta po poročanju The Guardiana napovedala, da bo skupina, še preden bo začela koncertirati v Las Vegasu, gostovala še v londonski dvorani Royal Albert Hall, kjer bodo izvedli akustično različico rockovske opere Tommy.

The Who, ki so nanizali uspešnice I Can’t Explain, My Generation, The Kids are Alright in Who Are You, so lani nastopili tudi na kalifornijskem festivalu Desert Trip, ki je združil najvplivnejše še delujoče rockovske skupine.

Sa. J.