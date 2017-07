Laščani na Pivo in cvetje brezplačno, preostali bodo odprli denarnico

Že 53. festival v Laškem

13. julij 2017 ob 12:39

V Laškem se začenja tradicionalni festival Pivo in cvetje, ki pa bo letos postregel z neljubo novostjo - uvedbo vstopnine za "goste", za domačine pa bo še vedno brezplačen.

Vstopnino so uvedli, saj je organizacija festivala precejšen finančni zalogaj. Za prebivalce Laškega pa so na voljo brezplačne vstopnice, skupaj jih je okoli 13.000.

Vstopnina 15 evrov na dan je po besedah programskega vodje festivala Urbana Cente "dodatno zagotovilo, da se nadalje vlaga v dvig njegove kakovostne ravni ter pestrost ponudbe". Poleg tega bodo s preverjanjem vstopnic lahko zagotovili temeljitejše preglede o vnosu alkoholnih pijač na prizorišče, ki so jim bili priča v preteklih letih, je pojasnil že na majski novinarski konferenci.

Glasbeni program po besedah Cente ostaja najpestrejši med vsemi slovenskimi festivali, saj ponuja mnoge glasbene zvrsti, od popa do rocka, latinskih ritmov, muzikala in elektronske plesne glasbe do narodno-zabavne ter letos prvič tudi klezmerja.

Glasbeni in tradicionalni dogodki

Nocoj bodo na odru Zlatorog med drugim nastopili Nude, Riblja čorba, Dan D, na odru Jubilejnik Modrijani in Jan Plestenjak, na odru Special bodo nastopili Big Band Krško, Big Band Laško z Nuško Drašček in Špičikuc Orchestra, na odru Malt pa bosta mojstrstvo elektronske glasbe predstavljala DJ Buchan in Mr Doris.

Odprtja festivala se bo nocoj ob 20. uri na Aškerčevem trgu udeležil tudi premier Miro Cerar.

Do nedelje se bo skupno zvrstilo 60 glasbenih dogodkov, del programa pa bo namenjen oživljanju zgodovine od časa podelitve mestnih pravic. Festival Pivo in cvetje bo letos namreč v znamenju praznovanja 790-letnice prejetja trških in 90-letnice prejetja mestnih pravic mesta Laško.

Festival bo sicer tudi letos vseboval vse že vajene vsebine. Med drugim interaktivno ognjeno simfonijo na Savinji, ki bo temeljila na zgodbi Keltov in bo letos na sporedu tako v petek kot v soboto. Festivalsko dogajanje pa bo še posebej bogato na zaključni dan, v nedeljo, ko bodo gostje priča nepogrešljivi paradi s sprevodom starodobnikov ter prikazu nekdanjega življenja v kraju. Ohceti po stari šegi pa letos ne bo, ker se ni prijavil noben par.

