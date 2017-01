Laura Prepon in Ben Foster bosta starša

Kako bodo zaplet "zapakirali" v zgodbo Alex Vause?

25. januar 2017 ob 08:29,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 08:29

Park City - MMC RTV SLO

Laura Prepon, zvezdnica serije Orange Is the New Black, z zaročencem Benom Fosterjem pričakuje prvega otroka.

Novica se je razširila po tem, ko so par videli skupaj na filmskem festivalu Sundance v Utahu, kjer sta se držala precej zase in se nista udeležila nobene od tamkajšnjih zabav. 36-letna Laura in prav tako 36-letni Ben sta zaročena od oktobra (poznata se sicer že pol življenja), igralski dvojec pa od začetka romantičnega razmerja podrobnosti skupnega življenja drži zase.

Preponova, ki je članica scientološke cerkve, je zadnja leta najbolj znana po vlogi "fatalne" Alex Vause v v uvodu omenjeni kritiško priznani Netflixovi seriji o dogajanju v ženskem zaporu, igrala pa je tudi v trilerju Dekle na vlaku. Že kot najstnica je dobila vlogo Donne Pinciotti v humoristični nanizanki uspešnici Oh, ta sedemdeseta, ki je med zvezde izstrelila tudi Ashtona Kutcherja in Milo Kunis, s katerima Laura ostaja v prijateljskih odnosih.

Foster, ki je bil pred nekaj leti zaročen s 14 let starejšo igralsko kolegico Robin Wright, nekdanjo ženo Seana Penna, ima dolgo igralsko kariero, v Los Angeles je šel svojim sanjam sledit že kot najstnik, na kakšno odmevno glavno vlogo pa še čaka.

A. K.