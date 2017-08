Laura Prepon in Ben Foster dobila hčer

Veselega dogodka nista javno oznanila

25. avgust 2017 ob 08:26

New York - MMC RTV SLO

Igralca Laura Prepon in Ben Foster sta pred kratkim postala starša, rodila se jima je deklica, so potrdili viru blizu para.

37-letna nekdanja zvezdnica humoristične nanizanke Oh, ta sedemdeseta, ki jo že nekaj let lahko gledamo v tv-seriji uspešnici o dogajanju v ženskem zaporu Oranžna je nova črna, in dobrega pol leta mlajši zvezdnik neovesterna Za vsako ceno, sta si že privoščila večerni izhod v dvoje v New Yorku, tako da se je porod očitno zgodil vsaj pred nekaj tedni, a o veselem dogodku še nista javno spregovorila.

Tabloidi so se o Laurini nosečnosti razpisali januarja, le nekaj mesecev po tem, ko sta se lansko jesen z Benom zaročila. Junija je bila igralka gostja v jutranji pogovorni oddaji, kjer je o nosečnosti povedala, da je šlo vse skupaj zelo hitro mimo: "Kar malo čudno je, ko se zaveš, da je minilo že osem mesecev. Potem pa si rečeš: res je že čas, da pokuka ven."

Dodala je še, da se zelo veseli, da bosta z zaročencem ustvarila družino, kar je "čudovito in pravi blagoslov", razkrila pa je še nekaj pregreh, ki si jih je po dolgem času spet privoščila v nosečnosti, predvsem kisle jedi iz judovskih delikates, ki jih v New Yorku, kjer živi, ne primanjkuje.

Pred Preponovo je bil Foster več let - s krajšimi prekinitvami: dvakrat sta se zaročila in zaroko dvakrat razdrala - v zvezi z igralko Robin Wright, nekdanjo ženo Seana Penna.

A. K.