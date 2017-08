Lauren Conrad: Močno sem si želela roditi sina

2. avgust 2017

Zvezdnica resničnostnih šovov Lauren Conrad in njen mož William Tell sta julija dobila prvega sina, ki sta ga poimenovala Liam James.

Za ameriški tabloid People je Conradova nekaj manj kot mesec dni po sinovem rojstvu priznala, da si je vedno želela dečka. "Pred samim porodom sem se počutila, kot da se pripravljam na zmenek na slepo, potem pa sem bila res presenečena, kako drobcen je bil."

Ves čas je bila tako prepričana, da bo rodila nadpovprečno velikega in težkega otroka, da si niti ni upala kupovati otroških oblačil. "V moji glavi je tehtal več kot štiri kilograme," je dejala o dečku, ki je na svet prišel težak 3.120 gramov in velik 51 centimetrov.

Spol otroka sta zakonca želela vedeti že pred njegovim rojstvom, saj Conradova ne mara presenečenj in želi vedeti vse informacije, ki so ji na voljo, sploh če si z nekom deli telo. "Vedno sem si želela, da bi rodila dečka. Fantje so tako zabavni, vedno sem se bolje razumela z njimi. In ko sem izvedela, da bom rodila dečka, sem bila presrečna."

Kljub temu, da ima zelo rada svojo novo vlogo, pa ni bila vedno prepričana, da se želi preizkusiti v materinstvu. "V zgodnjih dvajsetih mi je bilo glede tega precej vseeno. Premislila sem si šele, ko sem spoznala Williama." Deček naj bi bil sicer za zdaj bolj podoben njenemu možu. "Videti je kot William." A dodaja, da je še tako drobcen, da je še težko kar koli z gotovostjo trditi.

Za zaključek je izpostavila, da točno ve, kakšna mati želi biti. Hoče biti močna in svojega sina naučiti, da je treba spoštovati ženske.

