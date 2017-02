Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čokoladno kremo na koncu lahko potresemo še s kakavom in oreščki. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

LCHF Čokoladna krema

Krema po receptu priljubljene LCHF-diete

1. februar 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 jedilni žici kokosovega olja, 2 zrela avokada, 2 čajni žlički vode, 4 jedilne žlice presnega kakava, 3 jedilne žlice sirupa sladila brez kalorij, 1 limona, 2 jedilni žlici oreščkov.

Kokosovo olje v kozici na majhnem ognju stopimo, odstavimo in ohladimo. Olupimo avokado, odstranimo koščico in narežemo na večje kose. Grobo nasekljamo oreščke makadamije. V mešalcu zmiksamo avokado, kokosovo olje in vodo. Dodamo še kakav in sirup naravnega sladila brez kalorij ter mešamo toliko časa, da dobimo popolnoma gladko zmes. Za pravo teksturo po potrebi dodamo še sirup. Na koncu dodamo še naribano lupino ene pomaranče.

Kremo razdelimo v posodice in jih damo v hladilnik. Pred serviranjem čokoladno kremo potresemo s kakavom in z oreščki.

Sa. J., Recept Tadeja Miholiča (zmagovalec v oddaji Mojca kuha)