Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Od kod je piton in kdo je njegov zakoniti lastnik, policisti še ugotavljajo. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Dodaj v

Le kaj je ta izboklina v tvojih hlačah? Mali piton!

Policiste presenetilo "premoženje" mladega Nemca

9. november 2017 ob 11:34

Darmstadt - MMC RTV SLO, STA

Nemški policisti so v torek ponoči naleteli na opitega in agresivnega 19-letnika z veliko izboklino v hlačah. Ko so ga povprašali, kakšno premoženje skriva v mednožju, je na njihovo presenečenje iz hlač potegnil 35 centimetrov dolgega pitona.

Ne, ne gre za evfemizem - mladenič iz Darmstadta je v hlačah skrival čisto pravo kačo. Policisti so pozneje pojasnili, da so nanj postali pozorni, ker se je sredi noči glasno prerekal z nekim drugim moškim. Ko so pristopili k njima, je postal še bolj agresiven, zato so ga prijeli in pridržali.

V celici je počakal do streznitve, je sporočila policija v Darmstadtu. Poskrbeli so tudi za kačo in jo dali v posebno kletko za transport. Zdaj še ugotavljajo, kdo je njen dejanski lastnik, mladeniča, ki jo je skrival v hlačah, pa morda čaka tudi ovadba zaradi mučenja živali, navaja tiskovna agencija dpa.

T. K. B.