Lea: "Pesem postane malo dolgočasna, zato smo se nečesa domislili"

Naslednji teden bo vse v znamenju Evrovizije

5. maj 2018 ob 19:41

Lizbona - MMC RTV SLO

Za Leo Sirk je druga vaja na velikem evrovizijskem odru v Lizboni. Na pogovoru z novinarji je Primorka razkrila, da zmage na Emi niti slučajno ni pričakovala, saj pesem ni bila napisana za Evrovizijo.

"Letos sem na slovenskem evrovizijskem izboru Ema nastopila že četrtič - in zmagala, a tokrat zmage resnično nisem pričakovala. V šali sem vprašala svoje oboževalce na družbenih omrežjih, ali naj se tudi letos prijavim na Emo. In poglejte nas, zmagali smo!," je dejala pisani množici novinarjev z vse Evrope.

Lea, ki bo Slovenijo zastopala z energično pesmijo Hvala, ne! v družbi štirih plesalk in spremljevalne pevke Karin Zemljič. Čeprav ji stavnice ne kažejo najbolje, pa je veliko pozornosti Slovenija oziroma njen nastop vzbudil s - tišino. Pred drugim refrenom namreč za nekaj sekund zmanjka glasbe, zato so na prvi vaji mnogi pomislili, če gre morda za tehnično napako. Nikakor, to je "mala skrivnost velikih mojstrov" oziroma tisti drobcen, a pomemben dejavnik presenečenja, po katerem si bo, upajmo, milijonsko evrovizijsko občinstvo med 43 pesmimi zapomnilo prav nas.

O nenavadnem vložku je Lea odgovarjala tudi na tiskovni konferenci po drugi vaji: "Imela sem občutek, da pesem Hvala, ne! nekje na sredini postane rahlo dolgočasno, zato smo si mislili, da moramo nekaj storiti, da to popravimo. In domislili smo se nepričakovanega premora v sredini pesmi."

Četrtek je dan d

Kot je znano, bo v torek, 8. maja, v dvorani Altice Arena potekal prvi predizbor, v katerem se bo za deset mest v finalu pomerilo 19 držav oziroma pesmi. Dva dni kasneje, 10. maja, pa bomo lahko držali pesti tudi za Leo, ki se bo skušala v finale prebiti med 18 skladbami. Nastopila bo kot 17., predzadnja, za njo bo oder zavzel le še ukrajinski predstavnik Melovin.

Lea je že v pogovoru pred odhodom v Lizbono dejala, da nastopa ni veliko spreminjala, saj se bo držala tega, kar je predstavila februarja na Emi. Za nastop je izbrala kreacijo slovenskega modnega oblikovalca Davida Hojnika, tudi pričeske ni spreminjala, saj jo še naprej spremlja nežno rožnata kita.

V nedeljo ob 18.00 se bodo v portugalski prestolnici vsi nastopajoči sprehodili po rdeči preprogi.

30-sekundni posnetek in fotografije z druge vaje Lee Sirk si oglejte spodaj.

A. P. J.