Lea Sirk: Držali se bomo tega, kar je bilo predstavljeno na odru Eme

Na Azore za snemanje razglednice

9. marec 2018 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lea Sirk je pred slabima dvema tednoma odkorakala z letošnje Eme kot zmagovalka in si tako izborila mesto med 43 nastopajočimi na letošnji Evroviziji, ki bo potekala maja v Lizboni.

"Dnevi po zmagi so bili pestri, kar sem pričakovala. Primanjkovalo mi je spanca, kar se je malo poznalo tudi na mojih glasilkah. Ampak od takrat že pridno izumljamo nove stvari in ustvarjamo novo točko," je povedala za MMC Sirkova.

Na odru v areni Altice v Lizboni jo bodo spremljale plesalke Karin Putrih, Veronika Škrlj, Anja Moderndorfer in Tajda Kožamelj. V ozadju pa bo skrita spremljevalna pevka Karin Zemljič. "Držali se bomo tega, kar je bilo predstavljeno na odru Eme, zato ker smo bili zadovoljni z osnovo in jo bomo samo nadgradili," je poudarila glasbenica.

Sirkovo že naslednji teden čaka prvo potovanje v sklopu priprav na letošnjo Evrovizijo. "V naslednjih dneh me čakajo priprave in pakiranje kovčkov za Portugalsko, kamor grem na snemanje evrovizijske razglednice, ki jo boste videli pred mojim nastopom v drugem predizboru," je povedala Sirkova. Razglednice z izvajalci na letošnji Evroviziji bodo snemali ob različnih portugalskih znamenitostih in za Slovenijo so izbrali Azore.

V Lizboni bo tako nastopilo 43 držav, s čimer bo izenačena rekordna udeležba iz let 2008 in 2011. Po letu dni odsotnosti se vrača Rusija. Prav tako pa za zdaj kaže, da se nobena država ne bo umaknila iz izbora predčasno - kar se je nazadnje zgodilo leta 2011. Do nedelje bodo znani tudi vsa imena izvajalcev in pesmi, saj je to zadnji dan, ko države še lahko sporočijo svoje odločitve. Za zdaj svoje adute še skrivajo Bolgari in Litovci (ki nastopajo v prvem predizboru) ter Norvežani in Švedi (ki bodo nastopili s Slovenijo v drugem predizboru), medtem ko so Rusi še dolžni sporočiti ime pesmi.

Zanimivo pa je dejstvo, da Bolgarija, čeprav še sploh ni sporočila ne izvajalca ne naslova pesmi, kotira najvišje na vedno nezanesljivih evrovizijskih stavnicah. Pod njo so trenutno Estonija, Češka in Avstralija.

K. K.