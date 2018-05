Lea Sirk: "Letos je spet dokaz, da je 'štanc' le 'štanc'."

Lea Sirk pristala na 22. mestu 63. izbora za pesem Evrovizije

13. maj 2018 ob 08:26

Lizbona - MMC RTV SLO

Slovenska predstavnica na 63. izboru za pesem Evrovizije Lea Sirk je po razglasitvi zmagovalke – to je postala izraelska predstavnica Netta – prišla v garderobo dvignjene glave.

"Po mojih izračunih bi morala biti še niže, kot je kazalo, ampak zadovoljna sem bila, da smo imeli močan 'voting', glede na to, katere države so ostale za nami," je komentirala končno 22. mesto in dodala: "Zdaj se bom preoblekla in obleko z veseljem pustila v kovčku za spomin."

Pesem Hvala, ne! je Sloveniji prinesla 41 točk nacionalnih žirij, kar je Slovenijo po glasovanju žirije uvrstilo na 19. mesto. Države, ki so nam podelile točke: Belorusija (5), Ukrajina (4), San Marino (6), Nizozemska (1), Makedonija (2), Avstrija (5), Latvija (1), Romunija (1), Češka (7), Francija (2), Izrael (4) in Portugalska (3). V oči pa so bodle ničle pri hrvaški, srbski, črnogorski in makedonski žiriji.

Po preračunanih glasovih telefonskega glasovanja je slovenska predstavnica zbrala 64 točk in se s tem uvrstila na končno 22. mesto. "Vsako mesto, ki ni zadnje, je hvaležno, ker to pomeni, da je nekdo verjel v pesem," je povedala Sirkova, ki je v drugem predizboru pristala na osmem mestu, ki jo je vodilo k drugemu nastopu na velikem evrovizijskem odru. Tam so ji tudi tokrat delale družbo plesalke Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer (za koreografijo je poskrbel Erik Bukovnik) ter spremljevalna pevka Karin Zemljič.

Odzive preostalih nastopajočih v finalu si boste lahko prebrali v nadaljevanju dneva.

"Pogrešala bom takšno množico ljudi, ki tako pozna moje pesmi, ampak saj vemo, da tega ne moremo doživeti vsepovsod. Tako da sem kar O. K.," je še dodala po prihodu v garderobo.

Hkrati pa je 28-letnica komentirala tudi zmago 25-letne Nette Barzilai. "Izraelke ne bi nikakor postavila na prvo mesto. Po lanskem zmagovalcu smo vsi dobili malo upanja v Evrovizijo. Letos je spet dokaz, da je štanc le štanc. In kdor koli bi bil tam, bi bila bolj srečna," je zaključila Sirkova.

Slovenska predstavnica na 63. izboru za pesem Evrovizije se danes vrača v domovino. Ob 19.25 bo slovenska delegacija pristala v Benetkah, od tam pa jih bo pot vodila najprej v Izolo.

Klavdija Kopina, foto: David Lotrič