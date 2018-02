Lea Sirk o evropski konkurenci: Komaj čakam, da jo spoznam

Glasbenica je odgovarjala na vprašanja uporabnikov

26. februar 2018 ob 08:14,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

"'Mama, kaj si ti zmagala? Zakaj ni Lara Kadis?'" je bilo vprašanje, s katerim se je po prihodu domov morala najprej soočiti sveža zmagovalka Eme, Lea Sirk.

Sirkova, ki je v sobotnem finalu Eme prepričala s skladbo Hvala, ne!, je v MMC-jevi klepetalnici odgovarjala na vprašanja uporabnikov, ki jih je med drugim zanimalo, kakšno zgodbo bo ponudila evrovizijskim navdušencem v Lizboni: "Že ob prijavi na Emo sem razmišljala samo o vsebini, ki jo želim izpostaviti in na nek način posredovati ljudem. Ta virtualni način komunikacije in stil življenja, ki ga trenutno imamo. Želim si na glas o tem govoriti in debatirati, predvsem z mladino, ki je moja ciljna publika.

Pri tem je dodala še: "Od tod ideja za moderen pristop pesmi, ki je bil seveda na nek način rizičen. Pozornost na Portugalskem? Čisto vsaka država bo iskala višek pozornosti, bojim se, da se bomo vsi grebli v "prazno". Morda je pa dovolj to, da imaš vsebino in iskrenost ... pa malo odštekanosti (smeh)."

Prijetno presenečena nad točkami žirije

Tudi uporabniki so opazili, da jo je zmaga resnično presenetila. "Resnično nisem pričakovala, da gre v četrto rado (smeh). Vedno zaupam ljudem, še najbolj laikom, saj se je do zdaj še vedno izkazalo, da je pesem, ki jo publika začuti za svojo, pač odraz naše stopnje glasbenega razumevanja in odprtosti - kot naroda. Sem bila pa več kot prijetno presenečena nad točkami žirije, saj to pomeni, da je bila pesem sprejeta tudi med glasbenimi strokovnjaki," je pojasnjevala Lea.

In kako se je Emina veteranka pripravila na naval negativnih komentarjev, ki vedno spremljajo to tekmovanje? "Vedno se pohecam, da ne razumem ljudi, ki EMO vneto spremljajo, a je hkrati ne marajo. Kot da bi jaz spremljala vse tekme hokeja, ki ga sploh ne dojemam in še manj razumem. Tako to je," je brez dlake na jeziku zapisala Lea in dodala, da je glede negativizma pri sebi razčistila že pred nastopom.

Kakšno pesem lahko pričakujemo v Lizboni, kako je praznovala zmago in še kaj, izveste v spodnjem klepetu.

T. K. B.