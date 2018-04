Lea Sirk odšteva dneve do odhoda v Lizbono

Novinarska konferenca slovenske evrovizijske predstavnice

25. april 2018 ob 14:03,

Drugi majski teden, ko bo na sporedu največje evropsko glasbeno tekmovanje, se nezadržno bliža, tekmovalci pa se bodo na pot seveda odpravili že prej. Med njimi tudi Lea Sirk.

Pesem Hvala, ne!, s katero potuje na Evrovizijo, bo Evropi predstavila na prvem predizboru, ki bo v četrtek, 10. maja.

V boj za finalno vstopnico letošnje Pesmi Evrovizije se bo podala kot predzadnja, sedemnajsta po vrsti, vsi skupaj pa bomo nato držali pesti, da bo 12. maja še enkrat stopila na evrovizijski oder.

Slovenska predstavnica ima polne roke dela s še zadnjimi pripravami na dogodek, ki ga bo gostila portugalska prestolnica Lizbona.

Na pot se odpravlja 1. maja, na današnjem srečanju z novinarji pa je javnosti predstavila svojo ekipo, razložila, kako so potekale priprave in razkrila, kakšna so njena pričakovanja na velikem tekmovanju.

Posnetek Leine novinarske konference si lahko ogledate spodaj!

