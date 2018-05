Lea Sirk: Povsod po Evropi zdaj pridno izgovarjajo ta naš "fala ne"

Slovenija bo nastopila v drugem predizboru, 10. maja

1. maj 2018 ob 07:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 11.35 bo Lea Sirk z ekipo odletela iz Benetk proti Lizboni, kjer jo čaka dober teden dni priprav na odločilni nastop v drugem predizboru, 10. maja, ko bo na evrovizijski oder stopila kot predzadnja, 17.

Za Sirkovo so trije evrovizijski koncerti, kjer je predstavljala tako svojo pesem kot Slovenijo. Najprej jo je pot vodila v Tel Aviv, nato v Amsterdam in na koncu še v Madrid. Že kmalu po zmagi na Emi je odpotovala na Azore, kjer je posnela evrovizijsko razglednico, ki jo bodo predvajali tik pred njenim nastopom, toda najpomembnejši nastop jo še čaka. "Mislim, da je Evrovizija oder, kjer more delovati paket in jasna vsebina, ki jo želimo predstaviti. Vse drugo gre hitro mimo ušes," je poudarila Sirkova.

Znana je tudi že slovenska strokovna žirija, ki bo ocenjevala nastope v drugem predizboru in finalu. Sestavljajo jo Raiven, Alenka Godec, Martin Štibernik, Nikola Sekulović in Mitja Bobič.

Kamor koli je prišla, je naletela na lep sprejem - tako novinarjev kot oboževalcev. V oči bodejo zgolj evrovizijske stavnice, kjer se vse vrti okoli denarja. Te Sloveniji ne napovedujejo najvišje uvrstitve. "Tudi mi smo načrtovali nekaj vložiti v stavnice, da bi ustvarili več zanimanja pri novinarjih. Nato sem se odločila, da se ravno proti temu borim. Na nič nočem vplivati, zato pustim stvari pri miru, da se izidejo, kot se morajo. Odzivi novinarjev in oboževalcev po promocijskih koncertih so dovolj dobri, da sem lahko mirna in s tem ne izgubljam energije," je razložila Sirkova.

Celoten pogovor z njo pa si lahko preberete spodaj.

Kako so potekali vaši tedni? Koliko usklajevanja je bilo potrebno? Koliko je na ta račun trpelo vaše zasebno življenje? Koliko ur je bilo vloženih v projekt Evrovizija?

Moje osebno življenje zaradi vseh projektov trpi že dalj časa, a se je težko odmakniti od nečesa, kar te dopolnjuje. Zaradi promocijskih dogodkov in nastopov ter vseh ostalih obveznosti sem precej odsotna in zato že malo utrujena od vsega, a baterije še zdaleč niso prazne (smeh). Treba je bilo uskladiti veliko urnikov, predvsem pa najti fokus pri tistem, kar je najbolj pomembno. Pri tem, da ostanem to, kar sem bila pred zmago na Emi.

Katera je najboljša konstruktivna kritika, ki ste jo prejeli po zmagi na Emi?

Da si lahko upam še več, da lahko še bolj pretiravam s svojo vizijo sebe.

V enem izmed zapisov na Facebooku ste zmago opisali za "nepričakovano". Menite, da bi prišlo do drugačnega rezultata, če bi šli na Emo z izdelanim načrtom oziroma projektno?

V bistvu ne vem, ali bi lahko kadar koli šla nekam zgolj zato, da zmagam. To mi ne predstavlja posebnega izziva. Bolj se mi zdi zanimiva pot do cilja, nastopi in vse tisto, kar je vezano na dolgi rok moje kariere, če temu lahko tako rečem. Poznam pa veliko ljudi, ki grejo načrtno v to in največkrat ni pravega rezultata. To povezujem s tem, da se stvari "na silo" nikoli ne obrestujejo.

Dvakrat ste bili v vlogi spremljevalne pevke na Evroviziji. Kakšna prednost ali morda slabost je, da veste, kaj lahko pričakujete - kar se tiče pozornosti evrovizijskih oboževalcev, blogerjev, novinarjev, intenzitete vaj?

Veliko mi pomaga to, da sem dvakrat že doživela Evrovizijo in uspela na neki način spoznati dobre in slabe strani udeležbe. Definitivno to ni najbolj realno obdobje, saj gre za gmoto ljudi, ki te oblega z vseh strani in pretirano obožuje ali sovraži. Dan po nastopu pa nihče več ne ve, kdo si. Poskušam ostati realna in vso promocijo izkoristiti za naslednje projekte in glasbo, ki jo bom predajala v svet.

Če bi bil to vaš prvi stik z Evrovizijo - koliko bi vas obremenjeval element nepoznanega oz. nepričakovanega? Ste takšen tip človeka, ki je bolj sproščen, če ve, kaj ga čaka?

Načeloma nimam težav s tem, da moram vnaprej vedeti, kaj me čaka. V tem primeru mi pa to pride prav, saj gre za daljše obdobje in imam možnost vse prilagoditi tako, da ostanem sproščena in spočita. Kolikor se sploh da.

Po zmagi na Emi ste med drugim dejali: "Nisem si mislila, da bom kdaj sposobna v živo tako sproščeno nastopiti." Kako ste dosegli to sproščenost? Koliko te je natrenirane?

Preden grem na oder, čutim posebno obliko napetosti. Zadnje čase se mi dogaja, da imam stvari toliko pod kontrolo, da se jih ne bojim več, in vem, da nimam česa izgubiti. Ljudje me poznajo, imajo o meni neko mnenje in na meni je, da ga ohranim ali še izboljšam. V tem, kar počnem, sem suverena, saj vem, da je moje in lahko sama nosim svoje breme, ne da bi koga s tem obremenila. Najbrž dolgoletne izkušnje v oddajah, izvedenih v živo, veliko pomagajo.

Katerih "napak" ne boste ponovili za predhodniki oz. se trudili, da jih ne boste?

V bistvu se tako malo ukvarjam s svojimi predhodniki, da niti ne vem za "napake", ki so jih naredili. Sem na svoji poti in delam najboljše, kot znam.

Zakaj je ostala slovenščina?

Zato, ker sem se tooooooliko namatrala, da sem to sploh spravila v slovenščino, da se mi je zdelo škoda spremeniti besedilo, ki si ga že toliko ljudi prepeva. Izkazalo se je za pravilno potezo, saj povsod po Evropi zdaj pridno izgovarjajo ta naš "fala ne", ki naj bi pomenil Hvala, ne!, seveda (smeh).

Tudi ekipa ostaja enaka kot na odru Eme. Kakšno vlogo igrajo plesalke - tudi v procesu samih priprav?

Ekipa ostaja enaka ravno iz istega razloga. Zakaj spreminjati nekaj, kar deluje? Nisem želela izumljati tople vode, ker se je ne da več. Videli smo že sto različic nastopov in še zmeraj je delovalo tisto, kar je bilo preprosto in iskreno. Moje plesalke in spremljevalna pevka so super dekleta, s super energijo, in to je zame najbolj pomembno. Da kot prijateljice stopimo na oder in "odbijemo". Potem pa seveda nazaj domov (smeh).

Ostaja tudi pevski tandem s Karin Zemljič, s katero si prav tako že delite evrovizijsko izkušnjo, z njo ste večkrat stali v vlogi spremljevalne pevke tako na Emi, Popevki kot Poprocku. Kaj je drugače zdaj, ko ne stojita druga ob drugi, a vseeno morata delovati kot celota?

Seveda, Karin ne zamenjam z nikomer (smeh). Sva tako dober tandem, da ne potrebujeva ne vaj ne filozofiranja. Takoj je vse jasno. Po toliko letih skupnega dela sem resnično mirna, saj imam ob sebi najboljšo slovensko spremljevalno pevko. V čast mi je, da gre z menoj!

V odstotkih - kolikšen del pesmi vas spremlja Karin?

80 odstotkov. Moderne pesmi so značilne po tem, da sta posneta večinoma vedno dva vokala skupaj. V tem primeru sta na originalnem posnetku posneti dve Lei, kar pa je v živo težko izvesti. S Karin je pa veliko laže (smeh).

Po drugi strani pa bo malce sprememb doživela vaša vizualna podoba. Kako to, da ste za obleko združili moči z Davidom Hojnikom?

S stilistko Majo sva iskali osebo, ki bo znala realizirati to, kar sva si zamislili. Davidove kreacije so me vedno navduševale predvsem zato, ker so bile preproste in mladostniške. Jaz se točno tako počutim in hitro je razumel, kdo sem in kaj lahko nosim. Že komaj čakam, da vidite izdelek.

Za vami so trije promocijski koncerti. Kakšen občutek ste dobili o konkurenci? Koliko bo takšnih, ki bodo poskušali pomanjkljivosti pri vokalni izvedbi skriti za nastopi?

Spoznala sem skoraj vse. V večini so zelo prijetni sogovorniki in žurerji, jih je pa zelo malo takih, ki me s svojo izvedbo resnično sezujejo. Mislim, da je Evrovizija oder, kjer mora delovati paket in jasna vsebina, ki jo želimo predstaviti. Vse drugo gre hitro mimo ušes.

Po navadi veliko izvajalcev stavi na "preverjene" formule, ki jo navadno "iznajdejo" zmagovalci preteklega izbora. Na kaj največ izvajalcev stavi letos?

Ja, res je. Letos je nekaj podobnih balad, a za moje okuse daleč od videnega in slišanega lanskega zmagovalca. Imam pa občutek, da je veliko več držav ohranilo izvedbo v maternem jeziku. Morda je to vpliv lanske zmagovalne Amar pelos dois.

Pogled na stavnice ni obetajoč. Kako vi gledate na umetni 'hype', ki se ustvarja z merjenem denarne moči?

Tudi mi smo načrtovali nekaj vložiti v stavnice, da bi ustvarili več zanimanja pri novinarjih. Nato sem se odločila, da se ravno proti temu borim. Na nič nočem vplivati, zato pustim stvari pri miru, da se izidejo, kot se morajo. Odzivi novinarjev in oboževalcev po promocijskih koncertih so dovolj dobri, da sem lahko mirna in s tem ne izgubljam energije.

Katerih točk si obetate več: žirije ali občinstva? Na kaj stavite svoje karte?

Kaj pa vem. Mislim, da bom pri obojem tista zlata sredina. Stavim na to, da spoznajo, da smo tudi Slovenci dovolj odštekani in zanimivi, da si upamo predstaviti nekaj drugačnega. Seveda ne v smislu "nastavljene drugačnosti"!

Kaj bo za vas uspeh? Kaj želite doseči z nastopom?

Od sebe zahtevam toliko dober nastop, kot sem ga sposobna izvesti, da pridem nazaj z dvignjeno glavo in začeti svojo miniturnejo po Sloveniji, že konec maja.

Klavdija Kopina