Lea Sirk: Vse do leta 2018 sem bila poraženka

Drugo mesto (in glasove ljudstva) je osvojila Manca Špik

15. julij 2018 ob 09:35

Portorož - MMC RTV SLO

Leto 2018 je njeno, pravijo. Zmagovalka Eme, predstavnica Slovenije na Evroviziji in zdaj tudi zmagovalka 38. Melodij morja in sonca, odgovarja, da smo šele na polovici leta. A je na dobri poti, da se besede drugih tudi uresničijo.

Že v Lizboni, kjer je v finalu Evrovizije osvojila 22. mesto, je prišla novica, da bo letošnja zmagovalka Eme nastopila tudi na Melodijah morja in sonca s skladbo Moj profil. "Zakaj sem se tu pojavila? Niti sama ne vem. Vedela sem, da hočem predstaviti novo skladbo in da je zdaj pravi čas za to. Ne morem več toliko peti Hvala, ne, ker bom en dan oglušela (smeh). Melodije morja in sonca so bile za predstavitev te skladbe najboljši možni termin. Melodije so tu, ni se mi treba voziti v Ljubljano, kar je zame velika prednost (smeh). In na domačem terenu je vedno najhuje nastopati (smeh), ampak sem prebila tudi ta led," je po zmagi in prejemu nagrade strokovne žirije za najboljšo izvedbo dejala Sirkova.

Po letu 2007 se je drugič preizkusila v tekmovalnem delu (prvič se je v duetu z Jasno Jug, ko sta s skladbo Povej mi, kdaj osvojili tretje mesto. " "Do leta 2018 sem bila poraženka," je povedala zmagovalka večera že na tiskovni konferenci po zmagi in poudarila: "To, da sem tu, pomeni, da ne smeš obupati."

29-letnica je že takoj, ko je stopila na oder v avditoriju Portorož, požela največji aplavz zbranih. In na koncu je tudi prejela največ točk obiskovalcev in strokovne žirije. Radijska žirija ji je namenila osem točk, po rezultatih televotinga pa je prejela še sedem, kar je bilo dovolj, da je za štiri točke premagala Manco Špik.

Sirkova je na festivalu slavila z netipično skladbo za Melodije morja in sonca, česar se zaveda tudi sama. "Zdelo se mi je, da bo skladba toliko iz vesolja, ker ni vsebovala besed morje, sonce, poletje, barke, poljubi in ljubim te - vse to, kar bi morala skladba za MMS vsebovati. Želela sem nastopiti z drzno vsebino. Glede na to, da je moje glavno občinstvo mladina, sem želela napisati skladbo, ki se bo dotaknila prav njih. Ta festival je bolj za starejše občinstvo kot za mlajše, ampak se je nabralo takšno povprečje točk, da sem lahko zmagala," je dejala v smehu Sirkova.

A pevka, avtorica skladb in flavtistka se vse od prihoda z Evrovizije še ni ustavila, saj je takoj po njej začela svojo miniturnejo po Sloveniji. "Dejstvo je, da nastop na festivalu pritegne neko medijsko pozornost. Vemo, da smo na zelo majhnem trgu. Ta nastop na festivalu pritegne pozornost na druge nastope, ki so moj glavni cilj," je poudarila Sirkova.

In ob vprašanju, katera zmaga ji pomeni več - na Emi ali na MMS-ju? "Kakor pogledaš. Na Emi veš, da te čaka še tri mesece garanja, po MMS-ju pa greš lahko na dopust naslednji dan," je znova dejala Sirkova v smehu.

Urok drugega mesta za Manco Špik

Prav leto 2007, ko se je Sirkova prvič pojavila na festivalu MMS, pa je ostalo zapisano v lepem spominu Špikovi, ki je takrat prvič slavila na festivalu s skladbo Baila, baila, baila. Letos je ponovila uspeh, ki ga je dosegla pred dvema letoma skupaj s Kvatorpirci, ko je njihova skladba pristala na drugem mestu. In tudi letos je slavila po rezultatih televotinga. "Urok, ki se je zgodil po trinajstih letih. Zelo privoščim zmago Lei in sem zelo ponosna nanjo. Ona je bila do leta 2018 poraženka. Jaz sem že zmagala na tem festivalu leta 2007 s skladbo Baila, baila baila in vračam se na festival, da si napolnim dušo s tem odrom. Čaroben je. Ljudje so super. Vzdušje. To potrebujem," je poudarila Špikova.

A domov ni odšla praznih rok, saj je prejela nagrado strokovne žirije za izvedbo. "Vesela sem in ponosna nase. Prejela sem nagrado za izvedbo, ki mi največ pomeni. To mi predstavlja potrditev, da sem dobra glasbenica. Veseli me, da mi je uspelo tako odpreti dušo in srce, da je strokovna komisija in tudi ljudje na televotingu začutili, da sem res odpela iz srca. Ni lahko odpeti tako čutno, lepo, globoko, nostalgično pesem. Nobene ne jemljem kot matematično enačbo. V vsako se poglobim - jo začutim. In jo želim pripovedovati na podlagi svojih izkušenj in življenja. Mislim, da mi je nocoj res uspelo. Uživala sem, kot že dolgo ne. Treme nisem imela, kot že dolgo ne. Zame se je nocoj zgodila čarovnija," je poudarila Špikova.

Skladba Kjer pomol poljubi morje, pod katero so se podpisali Raay, Rok Lunaček in Krešimir Tomec, je tako nadaljevanje zgodbe, ki jo je začela s skladbo Oba in pozneje Pesem. "13. leto se gibljem po festivalih in slovenskih odrih. Za sabo imam 13 let samostojne kariere. Izkazalo se je, da me ljudje tu najbolj sprejemajo. Največje uspehe po porodu svoje hčerke Lane sem doživela s pesmimi Oba, Pesem in zdaj še to. To sem jaz. To so moje glasbene korenine. Z Raayem sva se pred leti znova povezala - vmes sva se malo glasbeno razšla. Prijateljsko in družinsko nikoli. Vesela sem, ker je to potrditev, da me ljudje čutijo in vidijo takšno, kot sem. Če bi bila zlagana Manca, ne bi bilo tako. Ljudje niso neumni. Vedno začutijo iskrenost. In jaz imam te pesmi res rada. Približujem se 40. letu in nisem več plavolaska s kratko oblekico in globokim dekoltejem, ki bi skakala po odru. To fazo sem prerasla in ponosna sem na to, da postajam zrela odrasla ženska in glasbenica z izkušnjami. Trenutno sem to, kar sem. In zato mi stvari uspevajo," je še povedala Špikova.

Novinci med prejemniki nagrad

Je pa festival, vsaj kar se tiče nagrad strokovne žirije, ki so jo sestavljali Marta Zore, predsednica, Patrik Greblo, Dajana Makovec, Alesh Maatko in Damjan Levec – Eperatrizz, poskrbel za nekaj presenečenj. Tako sta nagradi za najboljše besedilo in najboljšega novinca prejela do zdaj širši javnosti neznana izvajalca.

Nagrado za najboljše besedilo je prejel Bogdan, ki je s skladbo Kanela končal na 13. mestu. "Všeč mi je, da sem se uvrstil na MMS in tu predstavil skladbo, s tem pa pokazal svoje občutke in sebe v tej luči, ker sem prvič v življenju stal kot 'frontman' z mikrofonom v roki. In to je zame potrditev. Predvsem pa želim to še naprej početi v življenju," je dejal pevec po festivalu.

Nagrada Danila Kocjančiča za najboljšega novinca pa je šla v roke skupine Proteus, ki so na koncu pristali na 11. mestu. "Smo razmeroma nova skupina in je nagrada priznanje, da gremo v pravo smer. Mi smo ustanovili skupino, ker radi igramo to glasbo in se super razumemo. Nismo imeli velikih ciljev. To, da nas je strokovna žirija izbrala za obetavne izvajalce, nam pomeni veliko potrditev, da nadaljujemo ustvarjanje in pripovedujemo svojo zgodbo," je poudarila pevka skupine Pikaja.

MMS je podobno kot pretekla leta ponudil 14 novih skladb. In po podelitvi nagrad in razglasitvi zmagovalke bo tudi tokrat o najboljši kazalnik o uspešnosti festivala, kje bodo te skladbe našle svoje mesto - naj bo to na radijskih postajah ali na koncertih.

Več utrinkov s festivala si lahko pogledate spodaj.

Mesto Naslov skladbe in izvajalec Glasovi

žirij Glasovi

radijskih

postaj Glasovi

občinstva Televoting Skupaj 1. Moj profil - Lea Sirk 12 8 12 7 39 2. Kjer pomol poljubi morje - Manca Špik 10 5 8 12 35 3. Tvoja lepota - Klapa Semikantá 3 6 10 10 29 4. Pa sem šla - Steffy 6 12 1 2 21 5. Vrni se, srce - Prifarski muzikanti 5 1 2 8 16 6. Številka srca - Irena Vrčkovnik in Mjav 4 6 6 16 7. Passi nel blu - Swing Deal 8 5 13 8. Jaz bi šla naprej - Mila 2 10 12 9. Hej Dj - The Plut Family 1 7 3 1 12 10. Lahko bi mi povedal (da me nimaš rad) - Ana Štokelj 7 5 12 11. Odklop - Proteus 7 3 10 12. Sanjal bom - Lauryln & Jan Bogatič 4 2 4 10 13. Kanela - Bogdan 4 3 7 14. Z mano se ne da - Kalamari

Klavdija Kopina, foto: David Lotrič Banović