Lea Sirk: Že zdaj vem, kako zelo naporna je Evrovizija

Na Portugalskem nas bo zastopala s pesmijo Hvala, ne!

25. februar 2018 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lea Sirk se je za zmago na Emi potegovala četrtič - na odru se je predstavila tudi leta 2009, 2010 in 2017, leto 2018 pa je bilo zanjo srečno leto, saj ji je s pesmijo Hvala, ne! prineslo zmago in vozovnico na izbor za pesem Evrovizije na Portugalskem.

Glasbenica je v finalu dobila največ točk od strokovnih žirij, po prvem delu glasovanja je imela skupno 68 točk, drugouvrščena Lara Kadis s pesmijo Zdaj sem tu 38, tretjeuvrščena BQL s pesmijo Promise pa 34. Po telefonskem glasovanju je bila tretja - dobila je 48 točk, gledalci so največ točk (72) podelili BQL, drugo mesto pa so dodelili Nuški Drašček s pesmijo Ne zapusti me zdaj (60 točk).

Verjela v svoj nastop

"Občutki so v bistvu takšni, kot so bili prej," je dejala po zmagi. "Res sem stala za pesmijo, za vsako sekundo sem vedela, kaj se bo dogajalo na odru, ničesar nisem prepustila naključju. Vokalno sem bila pripravljena, ker sem pesem tako napisala, da jo lahko tudi ob treh zjutraj pojem brez težav. Tako da - občutki so lepi, ampak jaz že gledam naprej na to, kaj vse me čaka in se želim dobro pripraviti na še en velik nastop."

Izmed šestih ji je najvišje možno število točk podelilo pet strokovnih žirij - z izjemo tiste, ki so jo sestavljali nekdanji predstavniki tujih držav - ta je največ točk namenila Ini Shai (Glow). A vseeno je bila po polovici glasovanja daleč v ospredju. "To, da me je podprla žirija, mi pomeni ogromno. Moja ekipa je tista, ki ji resnično zaupam in v bistvu zna moje ideje in osnovo zelo dobro zapakirati v to, da je hkrati dobro, inovativno in hkrati vsaj malo za ljudi. Tako da je bila to neka kombinacija, da je v večini vse 'štimalo'. Je pa res, da je bilo meni letos ogromno pesmi dobrih in jaz nikakor ne bi bila razočarana, če bi zmagal kdo drug."

Pesem dobro sprejeli tudi gledalci

Odziv po polfinalnem izboru jo je presenetil, saj ni pričakovala, da bo javnost Hvala, ne! sprejela tako dobro in pozitivno, kot jo je. "Nikoli si nisem predstavljala, da bo to postala neka šala po celotni Sloveniji. Še na bencinski črpalki so ljudje kupovali čokoladico in je rekel gospod 'Hvala, ne', zadaj pa so drugi začeli peti 'Hvala ne, ne'. To je bil res 'uau občutek', da v enem večeru ljudem to postane takšen smeh. In to je tudi moj namen, saj sem smešna, čudna, in všeč mi je biti drugačna. Tako da so občutki dobri."

V finalu je bila še bolj sproščena kot v predizboru, saj je z uvrstitvijo tam dokazala tisto, kar je bilo treba. Če spomnimo, ji na lanski Emi s pesmijo Freedom uvrstitev v finale ni uspela. "V finalu sem samo uživala. Tudi če bi mi zdaj pesem vrteli dve uri v kosu, bi samo plesala, ker skladbo tako dobro poznam."

Po lanskem izboru se niti enkrat ni vprašala, kaj bi lahko naredila drugače. "Škoda mi je bilo le tega, da sem zaradi tehnične težave, ki se je zgodila, postala živčna in nisem točke izpeljala tako, kot sem jo bila sposobna." A zaveda se, da je to vse del izkušenj, ki jih nosi s seboj in je zanje hvaležna. Je pa letos večji poudarek dala plesu in energičnemu nastopu. "Malo sem mimo obdobja zibanja na glasbo. To mi je staromodno. Želela sem spoznati še kaj več od gibov, ki jih pevec lahko izkoristi na svoji točki."

Največ bodo štele izkušnje

Evrovizijski oder, kjer se bo predstavila v drugem predizboru, ji ni neznanka, saj je tam že stala kot spremljevalna vokalistka, in poudarja, da so ravno to izkušnje, ki bodo v Lizboni štele največ. "Že zdaj vem, kako je to videti, že zdaj vem, kako je to naporno in poskušala se bom čim bolj osredotočiti na priprave, na to, da ne bom letala v prazno, ampak da se res osredotočim tista dva tedna na delo in zdaj, v času do Evrovizije, ko bom pripravljala stvari, pa da ne bom samo bluzila in cele dneve razmišljala, ampak se raje usedla in dejansko razmislila, kje in kako naprej."

Besedila vsebinsko vedno zastavi zelo hitro. "Najprej namečem nekaj stavkov in jih nato povezujem." Pri angleščini ji je laže, saj veliko besed takoj zveni dobro. Slovensko besedilo je zato teže napisala, a se je nato nehala obremenjevati, saj je bila sprva prepričana, da bo jezik takoj, ko bo to le mogoče, zamenjala v angleščino.

A zdaj poudarja, da je čisto dovolj suverena tudi v materinščini. "Glede jezika se kaj veliko ne sme spreminjati, če sem prav razumela, ampak sem suverena tudi s slovenščino," je pojasnila o spremembah nastopa za veliki evrovizijski oder. Dodala je, da veliko razliko naredi tudi to, ker se na odru pokaže njena odštekanost. "Se bomo pa o vsem tem morali z ekipo še pogovoriti."

Na vprašanje, ali si bo takoj po Emi vzela kakšen premor, je v smehu odvrnila, da bi si ga z veseljem, a ne ve, kako lahko to naredi, saj ji nihče ne da prosto. "Če si privatnik, moraš delati," je zaključila.

Polona Brajkovec, foto: Jani Ugrin