Leah Remini: Oprani možgani Elisabeth Moss in "hudičevski" Tom Cruise

Nekdanja scientologinja na misiji ozaveščanja javnosti

19. avgust 2017 ob 08:50,

Los Angeles - MMC RTV SLO

Elisabeth Moss, zvezdnica serije Deklina zgodba, je spregovorila o svoji veri, scientologiji, zaradi katere se je končalo njeno prijateljstvo z Leah Remini, ki je omenjeno cerkev leta 2013 zapustila.

35-letna Mossova je bila vesela 13 nominacij za Deklino zgodbo, serijo, posneto po distopičnem romanu Margaret Atwood. Novico je proslavila z objavo na Instagramu, pod katero pa jo je neki sledilec izzval z vprašanjem: "Obožujem to priredbo. Me pa zanima, ali nimaš zaradi nje pomislekov glede scientologije? Tako Gilead* kot scientologija učita, da so vsi zunanji viri, torej tudi novice, napačni ali zli ... To se mi zdi zelo zanimivo." Elisabeth je odgovorila: "To glede scientologije pravzaprav sploh ni res. Verska svoboda, sprejemanje, razumevanje resnice in enakosti za vse rase, vere in nazore so zame zelo pomembni. Morda najpomembnejši. Tako da sta se me Gilead in Deklina zgodba zelo osebno dotaknila. Hvala za zanimivo vprašanje!"

"Elisabeth mora resnico spoznati sama"

Povezava Mossove s scientologijo je že nekaj časa "na radarju" tabloidov, saj je v intervjuju s Hollywood Reporterjem nekdanja scientologinja Leah Remini, ki je zdaj na misiji ozaveščanja javnosti o tem, kakšno je ozadje te cerkve, katere člani so številni zvezdniki, med katerimi je gotovo najvidnejši Tom Cruise, naukom ustanovitelja Rona L. Hubbarda pa že dolgo predano sledi tudi John Travolta, izjavila: "Elisabeth Moss je prepričana, da z mano ne more več govoriti. V scientologiji obstaja nekaj, čemur se reče 'sprejemljiva resnica'. To pomeni, da lahko poveš le tisto, kar je javno sprejemljivo. Ona pa verjame, da sem jaz antisocialna osebnost, ker sem se izrekla proti scientologiji. Ne sme govoriti z mano. In ker to vem, je nočem postaviti v neroden položaj."

Mossova je namreč pred kratkim med zahvalnim govorom Reminijeve na podelitvi nagrad zveze televizijskih kritikov - priznanje je nekdanja zvezdnica humoristične serije Kralj Queensa dobila prav za svojo resničnostno oddajo o posledicah izstopa iz Scientološke cerkve - odšla iz dvorane. Na vprašanje o tem, ali bi v primeru, da se na Emmyjih - vsaka je nominirana v svoji kategoriji - srečata, Elisabeth čestitala, je Leah povedala: "Seveda bi ji. Elisabeth Moss nič ne zamerim - razen tega, da še naprej podpira skupino, ki zlorablja in uničuje družine. To mora spoznati sama, tako kot sem morala jaz."

Cruise "kot dvojček" vodje scientologov

47-letna Reminijeva je te dni povedala tudi svoje mnenje o že omenjenem najslavnejšem slavnem scientologu Tomu Cruisu, čigar zakon s Katie Holmes naj bi po medijskih namigovanjih razpadel prav (oziroma tudi) zaradi njegove vpletenosti v vrh Scientološke cerkve. V odgovoru na vprašanje nekega oboževalca v spletnem klepetu na Redditu o tem, ali je Tom Cruise dober človek, je bila neposredna: "Ne! Bom kar naravnost povedala: 'Ne!' Obstaja neka javna osebnost tipa, ki te gleda naravnost v oči, ti da roko, te objame in je pozoren do tebe, za masko pa je oseba, ki je popolnoma drugačna. Seveda bi kdo lahko rekel, da smo vsi takšni - v javnosti smo drugačni kot v zakulisju, a tisti, ki poznajo Toma in zanj delajo, celo tisti, ki so scientologi, vam bodo povedali, da je prav hudičevski." 55-letnega igralca je primerjala z vodjo cerkve scientologije Davidom Miscavigejem, s katerim "bi bila lahko dvojčka".

*Totalitarna vlada s krščanskimi prvinami v družbi opustošene Amerike bližnje prihodnosti, ki je ženske reducirala na reproduktivne pripomočke.

A. K.