Led na vozilu na avtocesti kot smrtonosni projektil

Dars predstavil novosti pred zimo

20. november 2018 ob 19:03

Murska Sobota

"Led je prebil vetrobransko steklo s takšno močjo, da so ostanki pristali na zadnjih sedežih. Voznica je bila poškodovana in odpeljana v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec," je zapis iz ene izmed črnih kronik iz lanske zime, ki še zdaleč ni osamljen. Pri Darsu bodo na voznike, ki letos pozimi ne bodo očistili vozil, prežali na dva načina. Tudi policisti bodo pisali kazni in izrekali globe.

Zmrznjen sneg in led, ki padata z vozil, lahko predstavljata veliko nevarnost voznikom v prometu in povzročita hude poškodbe. Zato je pomembno, da vozniki pred vožnjo vozila očistijo. Če ste z neočiščenim vozilom udeleženi v prometu, vas lahko doleti globa v znesku 200 evrov. Policisti so v letu 2015 ugotovili 326 kršitev neočiščenih vozil, v letu 2016 204 kršitve in v letu 2017 830 kršitev. Pri tem so všteta vsa vozila, ne samo tovornjaki.

Pri Darsu obveščeni o neočiščenih vozilih

Nataša Kovše, vodja službe za upravljanje s prometom pri Darsu, nam je povedala, da je vožnja z neočiščenim vozilom, na katerem je sneg ali led, prepovedano početje. Pri Darsu so o tovrstnih vozilih obveščeni na dva načina. "En način je, da prek nadzornih kamer opazujemo neustrezno dogajanje, niso samo vozniki težkih tovornih vozili tisti, ki ne očistijo vozila, so tudi vozniki osebnih vozil. Drugi pa nastane takrat, ko se začnejo postopki, vezani na odškodninsko odgovornost. Nekateri vozniki si zapomnijo registrsko številko povzročitelja," pravi Kovšetova.

Obveznost voznikov, da očistijo vozilo, določa zakon o pravilih cestnega prometa, medtem ko nadzor izvaja policija. Ta se spoprijema s težavami, saj je premalo ustreznih kontrolnih mest na avtocesti. Zato je dobrodošlo, da zdaj Dars ob rušitvi cestninskih postaj vzpostavlja kontrolne točke, ki bodo omogočile delo vsem nadzornim organom, tako Darsu kot tudi policiji, carini in inšpektorjem.

Tako so letos pri Darsu na nekdanji cestninski postaji Torovo vzpostavili cestninsko nadzorno točko, kjer bodo enostavneje izločali vozila in jih nadzorovali.

Vozniki tovornjakov lahko že na avtocesti očistijo sneg s prikolice

Nove nadzorne točke za izločanje in kontrolo pa niso edina nova stvar na naših avtocestah. Sneg in zimske razmere ne predstavljajo težav samo pod kolesi, ampak tudi na strehi. Še posebej, če je tega veliko.

Površina ene prikolice meri približno toliko kot ena manjša garsonjera, 34 kvadratnih metrov. In če zapade samo 20 centimetrov snega, to pomeni, da bi moral voznik z vozila odstraniti sedem "kubikov" snega. In ravno s tem namenom je Dars na počivališču Murska Sobota postavil prvi podest, ki voznikom omogoča varno odstranjevanje snega s streh vozil, tudi tovornih.

"Po vzoru na neke druge upravljavce v Evropi smo se odločili, da bomo tudi mi vzpostavili en takšen podest za čiščenje snega z vozil. Namensko smo izbrali lokacijo Murska Sobota. Gre za zelo pomemben prometni tok, iz Madžarske, mimo Maribora do Ljubljane in naprej do Kopra in Italije. Smiselno se nam je zdelo, da bodo vozniki tovornjakov lahko že v Murski Soboti očistili svoja vozila snega," pravi Kovšetova in dodaja, da njihove izkušnje kažejo, da je na gorenjski avtocesti proti Karavankam bistveno manj zdrsov vozil.

V zadnji televizijski oddaji Avtomobilnost smo se še pred prvo pošiljko snega posvetili pereči temi in opozorili voznike tovornjakov, kombijev in tudi osebnih vozil, da v primeru snega pred vožnjo očistijo svoje prikolice. V letošnjo zimo tudi pri Darsu vstopajo z dolgo pričakovano novostjo.

