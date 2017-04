Poudarki Električna predelava porscheja 910

Legendarni porsche 910 na elektriko

Električna predelava dirkalne klasike

11. april 2017 ob 11:30

Dunaj - MMC RTV SLO

Avstrijsko podjetje Kreisel Electric, specializirano na področju električne mobilnosti je združilo moči z nemškim podjetjem Evex, ki izdeluje replike klasičnih avtomobilov. Nastala je električna različica Porschejevega legendarnega dirkalnika 910.

Originalni porsche 910, ki so ga izdelali v 35 primerkih, je bil uspešen dirkalnik iz sestedesetoh letih prejšnjega stoletja. Poganjal ga je dvolitrski šestvaljni bokserski stroj, ki je le 610 kilogramov težkemu športniku omogočal spoštovanja vredne zmogljivosti.

2,5 sekunde do 100 km/h

Podjetje Evex je prve replike tega modela začelo izdelovati na začetku sedemdesetih let, pri čemer so nastali le štirje primerki. A v letu 2017 je prišel čas za električno različico z oznako Kreisel Evex 910e. V avstrijskem podjetju Kreisel so namesto bencinskega motorja vgradili hišni električni pogonski sklop. Tega sestavlja elektromotor z močjo 360 kilovatov (490 KM) in 770 Nm navora ter v podjetju razvit dvostopenjski samodejni menjalnik, avtomobil pa je opremljen tudi z zaporo diferenciala na zadnji osi. Elektromotor črpa energijo iz litij ionskih baterij z zmogljivostjo 53 kilovatnih ur, ki z enim polnjenjem omogočajo do 350 kilometrov dosega. Kljub povečanju mase na 1.100 kilogramov mu to omogoča bliskovit pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 2,5 sekunde ter končno hitrost okoli 300 kilometrov na uro.

Za razliko od originala, ki je bil namenjen le dirkalnim stezam, je moderna, električna različica porscheja 910 homologirana za cestno uporabo. Za večino normalnih smrtnikov pa bo oviro predstavljala njena cena, ki znaša okrogel milijon evrov.

Električni porsche pa ni edini odmeven projekt tega družinskega podjetja. Pred nekaj meseci smo pisali o njihovem, na elektriko predelanem terencu mercedes G, ki so ga v testno promocijske namene posodili hollywoodskemu zvezdniku, Arnoldu Schwazeneggerju.

Martin Macarol