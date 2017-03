Lego se bo poklonil ženskam Nase

It's really happening!! Thanks to everyone who supported my @lego Women of @nasa set. Look for it in stores next winter! I'll post updates here and on @scitweeps :) #lego #minifigures #stemwomen #brickcentral #legos #margarethamilton #katherinejohnson #sallyride #nancygraceroman #maejemison #nasa #space #legominifigures

A post shared by Maia Weinstock (@20tauri) on Feb 28, 2017 at 10:37am PST