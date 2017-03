Lena Dunham: Debela ali suha, kot ženska ne moreš zmagati

Leno Dunham so več let zasmehovali zaradi odvečnih kilogramov, zdaj pa je shujšala in je spet na udaru kritikov, češ, da je hinavka.

Ustvarjalka in glavna igralka serije Punce, ki se počasi izteka - trenutno predvajajo šesto in hkrati zadnjo sezono -, je bila gostja v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres, kjer je potarnala, da jo nenehne kritike jezijo, saj so dokaz, da kot ženska v Hollywoodu preprosto ne moreš zmagati: "Noro je, saj so me šest let kariere na spletu ozmerjali z vrečo mleka, pa s teličkom in staro kravo."

A 30-letnica, ki je glasna aktivistka za spoštovanje vseh oblik teles, pravi, da je žaljivke ne motijo in se jim tudi zdaj ne pusti:"Nikoli mi niso povzročale slabe samopodobe. Rekla sem si, da na tiste, ki si vzamejo čas, da bi rekli kaj slabega o moji teži na spletu, niti ne želim narediti dobrega vtisa."

"Telesa se spreminjajo"

"Zdaj pa sem doživela to spremembo telesa in mi vsi možni ljudje pravijo, da sem hinavka, češ: 'Saj si rekla, da so ti všeč telesa vseh oblik in velikosti'. In odgovorila sem jim: 'Saj so mi, treba pa je razumeti, da se telesa spreminjajo. Dolgo živimo. Stvari se zgodijo. Tudi Andrew Rannels ("izklesani" Lenin soigralec iz Punc, op. a.) bi se lahko zelo zredil, saj ne moremo vedeti," je povedala.

Dunhamova se je s telesno vadbo začela ukvarjati v zadnjih dveh letih, ko je odkrila, da ji pomaga pri spopadanju s tesnobo, hodi na jogo in k zvezdniški gurujki fitnesa Tracy Anderson, pri kateri ji je bilo všeč to, da ni želela spremeniti njenega telesa za vsako ceno.

Je pa Leni Tracyjina metoda, na katero prisegata tudi Gwyneth Paltrow in Jennifer Lopez, pomagala okrepiti telo in premagovati kronične bolečine zaradi endometrioze, s katero se spopada že od mladosti in je zaradi nje že nekajkrat pristala v bolnišnici.

