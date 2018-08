Sinova Lennona in McCartneyja skupaj pozirala za selfi

Oba sta glasbenika

15. avgust 2018 ob 11:16

New York - MMC RTV SLO

Da kri ni voda, dokazuje selfi potomcev dveh glasbenih legend zasedbe The Beatles, ki ne le, da po videzu močno spominjata na svoja očeta, ampak sta tudi oba zaplula v glasbene vode.

Družila sta se namreč Sean Ono Lennon, sin Johna Lennona in Yoko Ono, in James McCartney, ki se je rodil v zakonu Paula in Linde McCartney. Ni znano, ali imata James in Sean tesne stike ali je šlo bolj za naključno srečanje. Skupno fotografijo je objavil Sean in pod njo napisal le: "Peakaboo ..." (Kuku).

40-letni James McCartney je sicer pisec glasbe in izvajalec, ki je do zdaj izdal dva albuma. Z glasbo se preživlja tudi Sean, ki se je poleg tega, da je glasbenik, preizkusil tudi v igralskih vodah.

Sean je lani objavil tudi fotografijo, na kateri je pred newyorškim tednom mode poziral z Jamesovo sestro, priznano britansko modno oblikovalko Stello McCartney.

Peekaboo... A post shared by Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) on Aug 13, 2018 at 7:52am PDT

A. P. J.