Lennonov morilec zlovešči načrt razkril ženi

Chapman je Lennona 8. decembra 1980 ubil s štirimi streli v hrbet pred njegovim stanovanjem v New Yorku. Glasbenik je izkrvavel v rokah svoje žene Yoko Ono. Foto: Reuters

Ni vedela, da se bo Chapman podal na morilsko misijo

6. avgust 2018 ob 18:07

Atene - MMC RTV SLO, STA

Gloria Hiroko Chapman je za The Daily Mirror povedala, da ji je mož po vrnitvi iz New Yorka na Havaje povedal, da si bo ustvaril ime tako, da bo ubil Lennona. Dodala je, da ni vedela, da se bo dva meseca pozneje resnično podal na morilsko misijo.

Danes 67-letna Hiroko Chapmanova je za britanski tabloid povedala, da se ji Chapmanovo ponovno potovanje v New York ni zdelo sporno, ker ji je mož pred odhodom dejal, da se na pot podaja, ker mora odrasti kot človek in kot mož ter da potrebuje nekaj časa za razmislek o svojem življenju. Po tej odsotnosti naj bi srečno zaživela svoje zakonsko življenje po poročanju The Daily Mirror pravi globoko verna Gloria Hiroko Chapman.

Chapman bo desetič zaprosil za predčasni izpust

Chapman je Lennona 8. decembra 1980 ubil s štirimi streli v hrbet pred njegovim stanovanjem v New Yorku. Glasbenik je izkrvavel v rokah svoje žene Yoko Ono. Leta 1981 je bil Chapman obsojen na 20-letno dosmrtno zaporno kazen, potem ko je priznal umor tedaj 40-letnega britanskega glasbenika. Lennonov morilec bo 20. avgusta že desetič zaprosil za predčasni izpust iz zapora. Do zdaj so mu prošnjo zaradi teže zločina zavrnili.

Chapmanova še povezana

Čeprav se je Chapman ženi zlagal tudi, da se je rešil morilskega orožja, mu ona že 38 let, odkar je zaprt, še vedno stoji ob strani. Zakoncema je omogočeno v času obiskov v zaporu skupaj preživeti 44 ur na leto. Čas izkoristita za to, da pečeta pice, gledata Kolo sreče in imata spolne odnose v prikolici, parkirani na območju zapora.