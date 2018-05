Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! David in Marta sta postala starša. Foto: Reuters Dodaj v

Leo Federer in zdaj še Leo Ferrer - "poplava" Leov v teniškem svetu

Oče pri 36 letih

5. maj 2018 ob 18:12

Madrid - MMC RTV SLO

Španskega tenisača Davida Ferrerja po 16 letih ne bo na turnirju v Madridu, ki poteka v teh dneh. A ima dober razlog za odsotnost - prvič je postal oče.

Z dolgoletnim dekletom Marto Tornel, ki dela kot okulistka v družinski optiki v kraju Benifaió, sta se poročila novembra leta 2015. V petek pa je 36-letni tenisač, ki je bil najvišje na lestvici ATP uvrščen na tretje mesto, trenutno pa je 33. igralec sveta, prek družbenih omrežij sporočil, da je postal oče. Objavil je sebe s "štručko" v rokah in ob njej zapisal: "Zelo poseben dan." Španski mediji so izbrskali, da je novorojenček moškega spola in da mu je ime Leo.

Ferrerjevo objavo so številni njegovi oboževalci pospremili s čestitkami, oglasili so se tudi nekateri tenisači. Zanimivo pa je, da je ime Leo med tenisači v zadnjem času zelo pogosto. Tako je ime tudi sinu beloruske teniške zvezdnice Viktorije Azarenke, Leo pa je tudi eden izmed dvojčkov švicarskega asa Rogerja Federerja; drugemu sinu je ime Lenny. Bomo morda čez 20 let lahko videli dvoboj Leo Azarenka-McKeague (McKeague se piše po svojem očetu, golfistu Billyju McKeaguu)/Leo Ferrer proti bratoma Federer?

Ferrer se sicer na teniških turnirjih ni pojavil od marca, ko je v Miamiju v tretjem krogu izgubil proti Nemcu Alexandru Zverevu. Kot del ekipe pa ga je bilo na delu mogoče videti aprila v Davisovem pokalu, kjer je Španiji priboril odločilno točko proti Nemčiji z zmago nad Philippom Kohlschreiberjem. Nato pa je odpovedal udeležbo na peščenih turnirjih v Monte Carlu, Barceloni, Estorilu in zdaj še v Madridu. Vrnitev na igrišča je napovedal v Rimu, nato pa bo igral tudi na pariškem pesku.

Día muy especial... A post shared by David Ferrer (@davidferrer1982) on May 4, 2018 at 3:15am PDT

A. P. J.