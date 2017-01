Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Njune poti naj bi se razšle. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lepa Scarlett brez poročnega prstana, konec ljubezni s Francozom

Par naj bi se ločil

26. januar 2017 ob 18:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralka Scarlett Johansson se po pisanju ameriških medijev ločuje od francoskega novinarja Romaina Dauriaca po več kot dveh letih zakona.

Par je le nekaj ur po tem, ko je odjeknila novica o njunem razhodu, sicer skupaj poziral na neki newyorški razstavi, a to naj bi potrdilo le to, da ostajata dobra prijatelja. O poročnem diamantnem prstanu na igralkini roki namreč tako kot med sobotnim protestnim pohodom žensk v Washingtonu proti Trumpu spet ni bilo sledu.

Ameriški Us Weekly je v sredo zapisal, da par ne živi skupaj vse od poletja. Ločitev naj bi spodbudila igralka, ki je ugotovila, da nima veliko skupnega s francoskim novinarjem. Neimenovani vir je dodal, da Scarlett in Romain ostajata v prijateljskih odnosih in da bosta skupaj vzgajala dveletno hčerko Rose Dorothy.

Igralko naj bi v ločitvenem postopku zastopala slavna odvetnica Laura Wasser.

Johanssonova in Dauriac sta se romantično zapletla oktobra 2012, v zakonski jarem pa sta skočila dve leti pozneje. Če se nista ujela že ljubezensko, pa ostajata poslovna partnerja. Skupno delita prodajalno pokovke Yummy Pop v Parizu.

Drugi neuspeli zakon

Pred Francozom je bila Scarlett tri leta poročena z Ryanom Reynoldsom, ki je zdaj poročen z Blake Lively. Za Ryanom je imela Scarlett še ljubezensko razmerje s poslovnežem Natom Naylorjem, menda pa naj bi se nekaj časa videvala tudi s precej starejšim igralskim kolegom Seanom Pennom.

D. S.