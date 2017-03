Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Stekleničko, ki je plod sodelovanja znamk Equa in SNYR, so začeli razvijati že pred slabim letom. Foto: Promocijsko gradivo Takoj so se strinjali, da bo njena glavna posebnost dodatek: zapestnica v trendovskem rožnato zlatem odtenku. Foto: Promocijsko gradivo “Srce in možgani” stekleničk Equa so slovenski, proizvodnja izdelkov pa je razpršena po vsem svetu. Po prodajnih številkah močno vodi Nemčija, sledijo ji še Švica, Avstrija in šele nato Slovenija. V bližnji prihodnosti načrtujejo resnejši naskok na ameriški trg. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lepa steklenička kot opomnik, da je čas za nov požirek vode

Sodelovanje Snyr x Equa v rožnato zlatih tonih

Modna oblikovalka Nina Šušnjara je svoje področje delovanja razširila že na pohištvo, podpisala se je pod dizajn rokovnika, zdaj pa je tu steklenička, plod sodelovanja s slovensko znamko Equa.

Pri Equi pravijo, da je bil omenjeni projekt na njihovem seznamu želja že dolgo, saj ima Nina odličen občutek za estetiko in trende. Ker gre za sodelovanje z modno oblikovalko, pa so izdelku dodali še kos nakita z dvojno uporabnostjo: lahko krasi stekleničko ali pa se ga nosi kot zapestnico. To je tudi prvič, da je kateri izmed njihovih dizajnov ozaljšan s pokrovčkom v modnem rožnato zlatem (rose gold) odtenku.

"V resnici je naš cilj, da bi ljudje popili več vode in s tem poskrbeli za boljše počutje, lepšo kožo, svež videz, manj glavobolov ... Vse to so pozitivni učinki rednega uživanja tekočine. In lepa steklenička, ki jo imamo postavljeno na mizi ali jo ves čas nosimo s seboj, je odličen opomnik, da je čas za nov požirek vode. Želimo si, da bi z Ninino stekleničko to dosegli pri modnih navdušenkah," so dodali pri podjetju.

Za oblikovanje stekleničk skrbi "hišna" ekipa Desnahemisfera z direktorjem Anžetom Miklavcem na čelu, ki med drugim vodi tudi zgodbo o uspehu s Kickstarterja: Goat Story.

Premikanje gora brez mišic

Priljubljena oblikovalka, ki je pred časom znamki Susnyara z velikim uspehom dodala še dostopnejšo linijo Snyr, o zamisli v ozadju sodelovanja pove, da njeno delo že ves čas zaznamujejo "surovi" materiali, kot so steklo, kovine, les, guma, kamen, zato je stekleničko samo po sebi vzela kot navdih, tako kot pri kreiranju oblačil pa so jo vodili nevtralno-rožnati toni z že omenjeno piko na i, zapestnico v rožnato zlati.

Ob tej priložnosti smo Šušnjaro, ki bo svojo novo kolekcijo predstavila na prihajajočem ljubljanskem tednu mode, povprašali še, v kakšno smer bo zavila tokrat. (Po naključju čisto v osmomarčevskem duhu, op. a.) pripravlja poklon ženski emancipaciji.

"V 90. so v modi želeli enakopravnost med spoloma v poslovnem svetu ponazoriti s t. i. power dressingom, torej predvsem tako, da so bile ženske tudi navzven videti močnejše, to se dobro vidi v ramenskih vložkih in kostimih, ki so iz ženske silhuete dobesedno ustvarili moško. Sama sem se tega lotila nekoliko drugače – s kolekcijo želim opozoriti predvsem na ženske lastnosti, ki nam dajejo to edinstveno notranjo moč, ob tem smo še vedno lahko videti nežne, ranljive in ženstvene. Zato nikoli ne sodi človeka po njegovi zunanjosti: kar nosi v sebi, šteje. Premikamo gore, čeprav nimamo mišic," je strnila.

