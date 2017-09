Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koncert bo povezovala Bernarda Žarn. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v

Lepo je deliti - in znanim in neznanim ljudem polepšati svet

Prenos dobrodelnega koncerta na RTV Slovenija

23. september 2017 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na 10. tradicionalnem dobrodelnem koncertu Rdečega križa Slovenije, ki si ga boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na RTV Slovenija, bodo zbirali sredstva za dobrodelni akciji Peljimo jih na morje in Lepo je deliti.

"Koncert je na eni strani namenjen vsem tistim, ki jim je življenje pokazalo svojo temnejšo stran in za preživetje potrebujejo našo pomoč, na drugi pa vsem tistim, ki želijo deliti s svojimi znanimi in še ne poznanimi sosedi in jim narediti malo lepši svet," so ob napovedi dobrodelnega dogodka zapisali v Rdečem križu.

Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma bodo ob spremljavi Policijskega orkestra nastopili znani slovenski glasbeniki: Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa, Tanja Žagar, Dejan Vunjak, Matjaž Mrak, Kristina Oberžan, Gušti, Aleksander Mežek in San Di Ego, Alenka Godec, 2B, Obvezna smer, Irena Tratnik Dosso, Žiga Rustja, Sandra Erpe, Jerica Mrzel, Neisha, Nuša Derenda ter Helena Blagne.

Koncert boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV Slovenija 1, 1. programu Radia Slovenija in prek MMC-ja.

Program bo povezovala Bernarda Žarn, iz klicnega centra pa se bo v družbi znanih Slovencev oglašal Rok Kužel. Sredstva lahko darujete med neposrednim prenosom na telefonsko številko 080 11 75, donacije pa bo mogoče prispevati tudi med ponovitvijo v sredo na 2. programu Televizije Slovenija.

Predsednik Rdečega križa Dušan Keber je povedal, da so v preteklih devetih letih na dobrodelnih koncertih zbrali več kot pol milijona evrov, več kot 2,5 milijona so prispevali donatorji v sklopu humanitarnih akcij Peljimo jih na morje in Lepo je deliti.

S tako zbranimi nekaj več kot tremi milijoni evrov je več kot 60.000 darovalcev pomagalo številnim družinam in posameznikom v stiski z okoli 130.000 prehranskimi paketi s kar 1.315 tonami prehranskih izdelkov in 400 tonami pralnega praška, skoraj 2.900 otrokom in 1.300 starostnikom pa omogočili nepozabna doživetja na morju, je dejal Keber.

Brglez: Slovenci dokazujemo, da smo odprtega srca

Častni pokrovitelj letošnjega koncerta je predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je ob tej priložnosti zapisal: "Slovenske državljanke in državljani vedno znova dokazujemo, da smo odprtega srca in da klici na pomoč ne naletijo na gluha ušesa." To solidarnost po njegovih besedah nenehno dokazujemo, tudi s svojim odzivom in sodelovanjem v dobrodelnih akcijah, kot je nocojšnji koncert. Poudaril je, da je tovrstna dobrodelnost zgolj ena izmed številnih dejavnosti, prek katere RKS postavlja posameznika in njegovo blaginjo na prvo mesto.

