Lepo vedenje

12. junij 2017 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot otroke (rojen sem v začetku 70. let) so nas vzgajali, da je treba biti vljuden. Bontona smo se naučili nevede, praktično nam je bil "vgrajen" v DNK. Otroci smo starejše vedno vikali, jim odstopili sedež na avtobusu, pomagali pri opravilih, predvsem pa smo vedno znali reči prosim, hvala, ali bi mogoče lahko …

Vljudno smo prosili za stvari, pa ne zato, ker bi bili ponižni, le lepo vzgojeni. Ljudem smo znali prisluhniti in jim pomagati, brez pričakovanja vračila. Pomoč smo znali tudi sprejeti in se zanjo lepo zahvaliti in se ob prvi priložnosti tudi oddolžiti.

Danes pa sta vljudnost in bonton vedenjski pravili, ki počasi izginjata iz besednjaka, predvsem pa iz vedenja mlajših generacij, ki stvari zahtevajo in pričakujejo kot samoumevne. Na žalost ta pojav ni le težava pubertetnikov, z njim so "okuženi" že tudi (vsaj po letih) povsem odrasli ljudje. Ljudje s svojimi družinami, za katere bi človek mislil, da so že spoznali pravi način sobivanja z okolico in so umirili svoj ego. A težijo le k lastnemu ugodju. Potrošniško naravnana družba je izgubljena v vrednotah kapitala, pri čemer zadovoljstvo pomeni: jaz, vse, takoj. Te vrednote – ali bolje "nevrednote" – se odražajo na prav vseh področjih in gostinstvo ni izjema.

Vsak kdaj zaide v gostilno, da se malo pocrklja ali pa zgolj nasiti, a le nekateri se včasih vprašamo, kakšni gostje pravzaprav smo. Kot nekdanji gostinec in novi lastnik kulinaričnega studia imam tudi sam ogromno opravka z ljudmi in že kar dobro poznam različne plati človeške narave. K današnjemu razmišljanju me je spodbudil dogodek, ki se je pripetil moji znanki na njeni turistični kmetiji. Gostje so kljub zaprti ograji in opozorilnim tablam odtavali daleč na območje, ki je namenjeno živini in kjer so tudi kužki, ki jo čuvajo. Oče je sina dvignil na ograjo, na katero je z druge strani skočil pes, ki je dečka popraskal. Na srečo ni bilo hujšega, a se je vseeno dve uri po tem, ko je družina odšla, na kmetiji pojavila policija s prijavo, da je pes napadel otroka. Kmetija slovi po prijaznosti in gostoljubnosti, a le kaj so si morali misliti drugi gostje, ko so zagledali policijo ...

To je le en primer samovoljnosti in arogantnosti gostov. In čeprav je večina gostov, posebej starejši, prijaznih, pa je na žalost vedno več tistih, ki mislijo, da za ceno 30 evrov za meni zraven dobijo še vse drugo, kar v gostilni vidijo, vključno z lastniki in kuharji, ki so se nagarali za njihovo ugodje. Nekateri se tako obnašajo tudi tam, kjer za malice plačajo le 3 evre. Vam bom opisal dogodek, ki sem mu prisostvoval. En dan sem bil na kosilu z mlajšim moškim ali bolje fantom. Le-ta je natakarju brez prosim in hvala naročil kozarec vode. Na mojo kritiko njegovega vedenja mi je odgovoril, da je natakar za strežbo plačan …

Nekaterim gostom se zdi popolnoma samoumevna tudi ponudba in takojšnja postrežba različnih "posebnih" menijev, ki jih zahtevajo in pričakujejo brez osnov bontona, saj so pa ja oni najpomembnejši in bodo za postreženo tako in tako plačali. Sprašujem se, kje je meja, ko gostinec gostu odreče gostoljubje. Kje je meja, do katere se pustimo pripeljati. Verjetno ima vsak svojo … Pred leti je imela zaradi arogantnega odnosa nekaterih gostov celo Ana Roš na svoji spletni strani napis, da naj svoje probleme rešujejo pri psihiatru, ne pa, da lastno nezadovoljstvo stresajo na osebje in lastnike, od katerih to zaradi plačila zahtevajo. Mislim, da ga je pozneje sicer umaknila, a jo razumem, da v nekem trenutku ni zmogla več prenašati človeške nadutosti.

Za konec pa še nasvet, ki se ga kot gost vedno držim. Če vam v gostilni karkoli ni všeč, se vseeno zahvalite in odidite. In nikoli več se ne vračajte. Svoje nezadovoljstvo delite z družino in prijatelji. Svetujte jim, naj tja ne zahajajo. Le nikar si ne dovolite grobih besed in nikakor ne vzgajajte gostilničarjev.

Ostanite vljudni, ne pozabite na bonton, saj veste, lepa beseda, lepo mesto najde, denar pa ne sme biti naš vladar!

Primož Dolničar, ljubitelj kuhanja